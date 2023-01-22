Отключение света в Украине 22 января: графики и перечень городов

Украинская энергосистема приходит в себя после 12 массированных ракетных атак России. Чтобы стабилизировать ситуацию, во всех областях действуют отключения света.

В каких областях будут отключать электроэнергию по графику, а где могут быть аварийные и экстренные выключения, рассказывает 24 Канал.

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В Киевской и Днепропетровской области действуют графики

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В ДТЭК сообщили, что в Укрэнерго довели на 22 января следующие лимиты:

Киев – днем 985 МВт, ночью 627 МВт,

Киевщина – днем 704 МВт, ночью 576 МВт,

Днепропетровщина – днем 1193 МВт, ночью 1144 МВт.

Когда будет свет в Одесской области

В Укрэнерго предоставили новые ограничения и для Одесской области. Днем 602 МВт, ночью – 424 МВт. Такие лимиты позволили ввести стабилизационные графики только с 7 часов утра.

Просмотреть графики для Одесской области можно здесь.

Отключения света на Прикарпатье

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что "Прикарпатьеоблэнерго" обнародовало график почасовых отключений электроэнергии на 22 января. Диспетчером Укрэнерго доведены несколько более высокие лимиты, чем на предыдущие сутки. В частности, ночной предел для области 244,26 МВт, дневной – 284 МВт.

Ориентировочно график будет такой:

1 очередь

Подочередь 1.1, 1.2

с 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00 – очереди будут с электроснабжением,

с 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены,

с 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00, 18:00 до 19:00 – возможны отключения.



Подочередь 1.3, 1.4

с 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением,

с 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены,

с 03:00 до 04:00, 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00 – возможны отключения.

2 очередь

Подочередь 2.1, 2.2

с 00:02 до 05:00, 08:00 до 11:00, 14:00 до 17:00, 20:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением,

с 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00 – очереди будут выключены,

с 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения.

Подочередь 2.3, 2.4

с 03:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением,

с 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00 – очереди будут выключены,

с 02:00 до 03:00, с 08:00 до 09:00, 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00 – возможны отключения.

3 очередь

Подочередь 3.1, 3.2

с 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 11:00 до 14:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением,

с 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00, - очереди будут выключены,

с 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 23:00 – возможны отключения.

Подочередь 3.3, 3.4

с 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением,

с 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – очереди будут выключены,

с 01:00 до 02:00, 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00 и 19:00 до 20:00 – возможны отключения.

Кроме того, для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь. Обесточенной подочередь 4.1 будет с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00. Обесточенной очередь 4.2 будет с 09:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00.

Какая ситуация со светом в Хмельницкой области

В Хмельницкой области 22 января свет будут выключать по графику. Однако днем будут сразу отключать по две очереди. Ночью – по одной.

Узнать, к какой очереди относится ваш дом, можно здесь.

График отключения света / Хмельницкоблэнерго

В Виннице действуют графики

Винницкий городской совет сообщил, что в городе действуют графики почасовых обесточений. В частности:

1 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

2 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-23:00;

3 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

В случае несоответствия часов отключений согласно графику (более 4 часов, с учетом возможных отклонений) потребителей просят уведомлять об этом "Винницаоблэнерго" через личный кабинет, вайбер-бот или по номеру в личном кабинете, вайбер-боте, или звонить в колл-центр 0 800 217 217.

Очередность плановых отключений можно просмотреть здесь. Просмотр плановых и аварийных отключений – в личном кабинете и на сайте облэнерго.

Отключение света 22 января / Винницаоблэнерго

Отключения в Полтавской области

В Полтаваоблэнерго сообщили, что на 22 января Укрэнерго предоставлены следующие лимиты:

с 00:00 до 7:00 – 388 МВт,

с 7:00 до 24:00 – 451 МВт.

Для сравнения 22 января 2022 года максимальная мощность составляла 812 МВт. Так что, если позволит потребление, облэнерго сможет применить одну очередь.

В то же время энергетики призывают жителей области экономнее пользоваться бытовыми приборами, освещением и электроотоплением. От этого зависит стабильная работа электросетей области,

– отметили в компании.

Во Львовской области действуют графики

На территории Львовской области действуют графики отключения света, составленные ранее. Просмотреть их и узнать свою группу отключения можно на сайте облэнерго в разделе "Почему нет света".

Также для удобства потребителей создали чат-боты в вайбере и телеграме – ссылки на них можно найти здесь.

Что со светом в Николаевской области

В Николаевоблэнерго сообщили, что графики почасовых отключений на территории региона по состоянию на 10 утра 22 января не будут применяться.

Как подготовиться к отключению света / Инфографика 24 Канала