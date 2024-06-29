Объем ограничений могут увеличить: как будут выключать свет в воскресенье

В воскресенье 30 июня отключения света будут применяться в течение всех суток. Кроме этого, в определенные часы объем ограничений могут увеличить.

В Укрэнерго призвали потреблять электроэнергию экономно, поскольку это поможет избежать дополнительных отключений.

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Вечером отключения могут быть длиннее

Энергетики предупредили, что кроме стандартных графиков отключений, которые будут действовать в течение всех суток, с 17:00 до 23:00 могут быть применены дополнительные ограничения.

Ранее на выходные ситуация с отключениями была легче, ведь в нерабочие дни потребление электроэнергии значительно ниже. Однако теперь ситуация изменилась.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона рассказала, в чем причина.

Мы сами видим, какой температурный режим за окном. К сожалению, потребление не уменьшается до такого уровня, чтобы можно было не применять графики отключений,

– сказала она.

В энергосистеме значительный дефицит

Светлана Гринчук рассказала, что ситуация в энергосистеме сложная. До сих пор есть дефицит электроэнергии. В частности вчера, 28 июня, кроме импорта еще и использовалась аварийная помощь от стран-соседей.

Продолжаем ремонт и восстановление энергообъектов. К сожалению, это процесс не такой быстрый, как хотелось бы,

– заявила заместитель министра энергетики.

Гринчук отметила, что за последние несколько месяцев прицельных российских атак наша энергосистема претерпела серьезные разрушения. Энергетикам приходится восстанавливать, ремонтировать и проводить техническое обслуживание имеющихся генерирующих мощностей и сетей.

Если не будет дополнительных значительных повреждений, очень надеемся и делаем все возможное, чтобы улучшить ситуацию,

– сказала она.

Ранее руководитель Укрэнерго рассказал, что специалисты рассматривают несколько сценариев отключений этой зимой. Но готовятся к худшему.