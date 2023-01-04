На протяжении нескольких последних дней во многих регионах Украины не выключали свет, либо ограничений было значительно меньше. Какая ситуация со светом сегодня, читайте на 24 Канале.

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Свет в Ровно

Появились графики отключений электроэнергии 4 января:

Город Ровно – здесь.

Ровненская область – здесь.

Обратите внимание! 4 января графики будут применяться исключительно в случае недостаточности лимитов мощности от Укрэнерго.

Как будут выключать свет на Прикарпатье

1 очередь

Подочереди 1.1, 1.2

С 10:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – очереди будут выключены

С 08:00 до 10:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочереди 1.3, 1.4

С 08:00 до 10:00, 16:00 до 20:00 – очереди будут выключены

С 10:00 до 12:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

2 очередь

Подочереди 2.1, 2.2

С 14:00 до 16:00, 20:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 12:00 до 14:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочереди 2.3,2.4

С 12:00 до 14:00, 20:00 до 24:00 – очереди будут выключены.

С 14:00 до 16:00 – возможные отключения.

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

3 очередь

Подочереди 3.1 и 3.2

С 08:00 до 12:00, 16:00 до 18:00 – очереди будут выключены.

С 18:00 до 20:00 – возможные отключения.

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочереди 3.3, 3.4

С 12:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – очереди будут выключены.

С 22:00 до 24:00 – возможные отключения.

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточена подочередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00. С 12:00 до 13:00 – возможные отключения.

Обесточена подочередь 4.2 будет с 16:00 до 20:00. С 20:00 до 21:00 – возможные отключения

Отключение электроэнергии в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 4 января:

8:00-11:00 – І очередь;

11:00-15:00 – ІІ очередь;

15:00-19:00 – ІІІ очередь;

19:00-23:00 – IV очередь.

К какой очереди принадлежит ваш дом – можно просмотреть здесь.

График отключений в Винницкой области

1 очередь: 12:00-14:00, 16:00-20:00,

2 очередь: 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-22:00;

3 очередь: 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:00.

Очередность плановых отключений можно просмотреть здесь.



Отключение света в Винницкой области / "Винницаоблэнерго"

Какая ситуация со светом в Запорожской области

По Запорожской области наблюдается превышение лимита энергопотребления.

В связи с этим с 09:00 возможно введение почасовых стабилизационных отключений. Отключения начнутся с третьей очереди. Ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди – 3 часа.



Отключение света в Запорожской области / "Запорожьеоблэнерго"

Отключение электричества во Львовской области

По состоянию на 4 января во Львовской области отключения электроэнергии не применяют. Диспетчерский центр довел лимиты потребления в день. Если их превысить, то введут график почасовых отключений.

Киев вернулся к графикам

4 января Киев вернулся к стабилизационным графикам отключения света. Ознакомиться с графиком можно здесь.

В Тернопольской области действуют стабилизационные графики

Стабилизационный график почасовых отключений энергии потребителям Тернопольской области с 2 по 8 января:



Отключение света в Тернопольской области / "Тернопольоблэнерго"

Что происходит со светом в Одесской области

В настоящее время в Одесской области действуют графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов.

Ознакомиться с новым графиком можно здесь.

Будет ли электроэнергия на Полтавщине

По состоянию на 4 января Укрэнерго довело такие лимиты мощности в Полтавской области: с 08:00 до 24:00 – 492 МВт.

В течение дня энергетики будут применять либо энергобезлимит, либо графики по формуле (+4/-2).

В случае применения графиков – свет будет в такие часы:

1 очередь: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00

2 очередь: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

3 очередь: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30

В Днепропетровской области будут выключать свет

4 января в Днепропетровской области действуют графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Это означает, что в некоторых домах свет будут выключаться по расписанию. С ним можно ознакомиться здесь.

На Николаевщине – без отключений света

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что 4 января в регионе не будут выключать электроэнергию.

В Киевской области действуют новые графики

Всех потребителей в Киевской области разделили на 4 группы. Графики состоят из трех категорий. В частности: