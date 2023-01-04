На протяжении нескольких последних дней во многих регионах Украины не выключали свет, либо ограничений было значительно меньше. Какая ситуация со светом сегодня, читайте на 24 Канале.
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Свет в Ровно
Появились графики отключений электроэнергии 4 января:
Как будут выключать свет на Прикарпатье
1 очередь
Подочереди 1.1, 1.2
- С 10:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – очереди будут выключены
- С 08:00 до 10:00 – возможные отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подочереди 1.3, 1.4
- С 08:00 до 10:00, 16:00 до 20:00 – очереди будут выключены
- С 10:00 до 12:00 – возможные отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
2 очередь
Подочереди 2.1, 2.2
- С 14:00 до 16:00, 20:00 до 24:00 – очереди будут выключены
- С 12:00 до 14:00 – возможные отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подочереди 2.3,2.4
- С 12:00 до 14:00, 20:00 до 24:00 – очереди будут выключены.
- С 14:00 до 16:00 – возможные отключения.
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
3 очередь
Подочереди 3.1 и 3.2
- С 08:00 до 12:00, 16:00 до 18:00 – очереди будут выключены.
- С 18:00 до 20:00 – возможные отключения.
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подочереди 3.3, 3.4
- С 12:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – очереди будут выключены.
- С 22:00 до 24:00 – возможные отключения.
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.
- Обесточена подочередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00. С 12:00 до 13:00 – возможные отключения.
- Обесточена подочередь 4.2 будет с 16:00 до 20:00. С 20:00 до 21:00 – возможные отключения
Отключение электроэнергии в Хмельницкой области
График отключения света в Хмельницкой области 4 января:
- 8:00-11:00 – І очередь;
- 11:00-15:00 – ІІ очередь;
- 15:00-19:00 – ІІІ очередь;
- 19:00-23:00 – IV очередь.
К какой очереди принадлежит ваш дом – можно просмотреть здесь.
График отключений в Винницкой области
- 1 очередь: 12:00-14:00, 16:00-20:00,
- 2 очередь: 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-22:00;
- 3 очередь: 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:00.
Очередность плановых отключений можно просмотреть здесь.
Отключение света в Винницкой области / "Винницаоблэнерго"
Какая ситуация со светом в Запорожской области
По Запорожской области наблюдается превышение лимита энергопотребления.
В связи с этим с 09:00 возможно введение почасовых стабилизационных отключений. Отключения начнутся с третьей очереди. Ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди – 3 часа.
Отключение света в Запорожской области / "Запорожьеоблэнерго"
Отключение электричества во Львовской области
По состоянию на 4 января во Львовской области отключения электроэнергии не применяют. Диспетчерский центр довел лимиты потребления в день. Если их превысить, то введут график почасовых отключений.
Киев вернулся к графикам
4 января Киев вернулся к стабилизационным графикам отключения света. Ознакомиться с графиком можно здесь.
В Тернопольской области действуют стабилизационные графики
Стабилизационный график почасовых отключений энергии потребителям Тернопольской области с 2 по 8 января:
Отключение света в Тернопольской области / "Тернопольоблэнерго"
Что происходит со светом в Одесской области
В настоящее время в Одесской области действуют графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов.
Ознакомиться с новым графиком можно здесь.
Будет ли электроэнергия на Полтавщине
По состоянию на 4 января Укрэнерго довело такие лимиты мощности в Полтавской области: с 08:00 до 24:00 – 492 МВт.
В течение дня энергетики будут применять либо энергобезлимит, либо графики по формуле (+4/-2).
В случае применения графиков – свет будет в такие часы:
- 1 очередь: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00
- 2 очередь: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
- 3 очередь: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30
В Днепропетровской области будут выключать свет
4 января в Днепропетровской области действуют графики стабилизационных отключений электроэнергии.
Это означает, что в некоторых домах свет будут выключаться по расписанию. С ним можно ознакомиться здесь.
На Николаевщине – без отключений света
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что 4 января в регионе не будут выключать электроэнергию.
В Киевской области действуют новые графики
Всех потребителей в Киевской области разделили на 4 группы. Графики состоят из трех категорий. В частности:
- белый цвет – в это время планируется включение света;
- серый – в эти часы света не будет;
- светло-серый – возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.