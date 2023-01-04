Упродовж кількох останніх днів у багатьох регіонах України не вимикали світло, або ж обмеження були значно меншими. Яка ситуація зі світлом сьогодні, читайте на 24 каналі.

До теми Свята без відключень світла: енергетик припустив, скільки днів це триватиме

Світло у Рівному

З’явилися графіки відключень електроенергії 4 січня:

Місто Рівне – тут.

Рівненська область – тут.

Зверніть увагу! 4 січня графіки застосовуватимуться винятково у випадку недостатності лімітів потужності від Укренерго.

Як вимикатимуть світло на Прикарпатті

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2

З 10:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені

З 08:00 до 10:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерга 1.3,1.4

З 08:00 до 10:00, 16:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені

З 10:00 до 12:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

2 черга

Підчерги 2.1,2.2

З 14:00 до 16:00, 20:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 12:00 до 14:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерги 2.3,2.4

З 12:00 до 14:00, 20:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 14:00 до 16:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

3 черга

Підчерги 3.1 та 3.2

З 08:00 до 12:00, 16:00 до 18:00 – черги будуть вимкнені

З 18:00 до 20:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерги 3.3, 3.4

З 12:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені

З 22:00 до 24:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00. З 12:00 до 13:00 – можливі вимкнення

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 16:00 до 20:00. З 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення

Відключення електроенергії на Хмельниччині

Графік відключень світла на Хмельниччині 4 січня:

8:00-11:00 – І черга;

11:00-15:00 – ІІ черга;

15:00-19:00 – ІІІ черга;

19:00-23:00 – IV черга.

До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.

Графік відключень на Вінниччині

1 черга: 12:00-14:00, 16:00-20:00,

2 черга: 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-22:00;

3 черга: 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:00.

Черговість планових відключень можна переглянути тут.



Відключення світла на Вінниччині / "Вінницяобленерго"

Яка ситуація зі світлом на Запоріжжі

Наразі по Запорізькій області спостерігається перевищення ліміту енергоспоживання.

У зв’язку з цим з 09:00 можливі запровадження погодинних стабілізаційних відключень. Відключення розпочнуться із третьої черги. Орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – 3 години.



Відключення світла на Запоріжжі / "Запоріжжяобленерго"

Відключення електрики на Львівщині

Станом на 4 січня у Львівській області відключення електроенергії не застосовують. Диспетчерський центр довів ліміти споживання на день. Якщо їх перевищити, то введуть графік погодинних відключень.

Київ повернувся до графіків

4 січня Київ повернувся до стабілізаційних графіків відключення світла. Ознайомитись з графіком можна тут.

На Тернопільщині діють стабілізаційні графіки

Стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії споживачам Тернопільської області з 2 по 8 січня:



Відключення світла на Тернопільщині / "Тернопільобленерго"

Що відбувається зі світлом на Одещині

Наразі на Одещині діють графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів.

Ознайомитись з новим графіком можна тут.

Чи буде електроенергія на Полтавщині

На 4 січня Укренерго довело такі ліміти потужності у Полтавській області: з 08:00 до 24:00 – 492 МВт.

Протягом дня енергетики застосовуватимуть або енергобезліміт або графіки по формулі (+4/-2).

У разі застосування графіків – світло буде у такі години:

1 черга: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00

2 черга: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

3 черга: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30

На Дніпропетровщині вимикатимуть світло

4 січня на Дніпропетровщині діють графіки стабілізаційних відключень електроенергії.

Це означає, що у деяких будинках світло вимикатимуть за певним розкладом. З ним можна ознайомитися тут.

На Миколаївщині – без відключень світла

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що 4 січня у регіоні не вимикатимуть електроенергію.

У Київській області діють нові графіки

Усіх споживачів у Київській області поділили на 4 групи. Графіки складаються з трьох категорій. Зокрема: