Известно, что в Укрэнерго на 16 февраля не предоставляло ограничения потребления электроэнергии. Однако в некоторых областях все-таки будут выключать свет.
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Какие графики отключения действуют в Киевской области
В Киевской области и в Киеве не будут выключать свет, ведь электричества достаточно для людей. Однако Киевские электросети предупредили жителей:
- в случае перегрузки сетей возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах столицы;
- тогда свет будут выключаться по графику почасовых отключений.
Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Какие отключения будут действовать на Днепропетровщине
В Днепропетровской области 16 февраля не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения.
Также в этот день в области будут производить замеры электропотребления, чтобы определить более корректные лимиты при применении графиков.
Людей предупредили, что в случае отключения света свой график можно проверить здесь. Если там не будет информации, то свет мог исчезнуть из-за локальной аварии. Тогда следует обратиться к энергетикам через страницу в фейсбуке или оставить заявку через кол-центр.
В Одесской области будут выключать свет
В Одесской области и Одессе будут действовать стабилизационные отключения электричества.
Ведь ситуация в регионе до сих пор сложная из-за сетевых ограничений на оборудовании Укрэнерго. Они вступили в силу после масштабной аварии на подстанции 4 февраля 2023 года.
Сейчас энергетики ДТЭК помогают Укрэнерго ремонтировать поврежденное оборудование, чтобы как можно быстрее устранить сетевые ограничения в Одесской области.
– заявили в компании.
Там объяснили, что с 4 февраля энергетики уже устранили 10 аварий на высоковольтных сетях, 67 – на линиях среднего напряжения и 760 – на сетях низкого напряжения.
Где не будут выключать свет
Электроэнергию в течение 16 февраля не будут выключать в:
- Николаевской;
- Ровенской;
- Ивано-Франковский;
- Запорожский;
- Хмельницкий;
- Львовской;
- Тернопольской;
- Сумской;
- Закарпатской;
- Полтавской;
- Винницкой областях.
Однако людей предупредили, что, например, вечером в северных общинах Хмельницкой области могут применяться график почасовых отключений для основных очередей. "Львовоблэнерго" в случае применения отключений пообещало сообщить дополнительно.
Россияне массированно атаковали Украину
- В ночь на 16 февраля Россия снова массированно атаковала Украину. На этот раз цель была аналогична предыдущим – повредить объекты критической инфраструктуры.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что есть попадание вражеских ракет на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.
- Чиновник рассказал, что россияне изменили тактику – теперь они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но наша ПВО справилась с большинством вражеских ракет и беспилотников, уничтожив по меньшей мере 16 из 32 ракет.