Відомо, що Укренерго на 16 лютого не надавав обмежень споживання електроенергії. Проте в деяких областях таки вимикатимуть світло.
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Які графіки відключення діють на Київщині
У Київській області та в самому Києві не вимикатимуть світло, адже електрики достатньо для людей. Проте Київські електромережі попередили мешканців:
- у випадку перенавантаження мереж – можливі обмеження електропостачання в окремих районах столиці;
- тоді світло вимикатимуть за графіками погодинних відключень.
Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком можна за посиланням.
Які відключення діятимуть на Дніпропетровщині
У Дніпропетровській області 16 лютого не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення.
Також цього дня в області будуть проводити заміри електроспоживання, щоб визначити більш коректні ліміти під час застосування графіків.
Людей попередили, що у випадку відключення світла свій графік можна перевірити тут. Якщо там не буде інформації, то світло могло зникнути через локальну аварію. Тоді варто звернутись до енергетиків через сторінку у фейсбуці або залишити заявку через кол-центр.
В Одеській області вимикатимуть світло
У Одеській області та самій Одесі діятимуть стабілізаційні відключення електрики.
Адже ситуація в регіоні досі складна через мережеві обмеження на обладнанні Укренерго. Вони почали діяти після масштабної аварії на підстанції 4 лютого 2023 року.
Зараз енергетики ДТЕК допомагають Укренерго ремонтувати пошкоджене обладнання, щоб якнайшвидше усунути мережеві обмеження на Одещині,
– заявили в компанії.
Там пояснили, що з 4 лютого енергетики вже усунули 10 аварій на високовольтних мережах, 67 – на лініях середньої напруги та 760 – на мережах низької напруги.
Де не вимикатимуть світло
Електроенергію протягом 16 лютого не вимикатимуть у:
- Миколаївській;
- Рівненській;
- Івано-Франківській;
- Запорізькій;
- Хмельницькій;
- Львівській;
- Тернопільській;
- Сумській;
- Закарпатській;
- Полтавській;
- Вінницькій областях.
Проте людей попередили, що, наприклад, ввечері в північних громадах Хмельниччини можуть застосовувати графік погодинних відключень для основних черг. "Львівобленерго" у випадку застосування вимкнень пообіцяло повідомити додатково.
Росіяни масовано атакували Україну
- В ніч проти 16 лютого Росія знову масовано атакувала Україну. Цього разу мета була аналогічна до попередніх – пошкодити об'єкти критичної інфраструктури.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що є влучання ворожих ракет на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
- Посадовець розповів, що росіяни змінили тактику – тепер вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Та наша ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та безпілотників, знищивши щонайменше 16 з 32 ракет.