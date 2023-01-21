Отключение света в Украине 21 января: графики и перечень городов

Из-за обстрелов россиянами критической инфраструктуры Украины по всем областям действуют отключения света. Это необходимо для того, чтобы стабилизировать энергосистему нашей страны.

24 Канал рассказывает, в каких областях действуют плановые и аварийные выключения электроэнергии. Будут ли выключать свет в вашем доме – читайте дальше.

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Киев и Киевская область

В этот день в регионе будут круглосуточно действовать стабилизационные графики отключений света. Дневной лимит для киевлян – 927 МВт, а ночью – 615 МВт.

В то же время для жителей области допустимая норма несколько меньше. Днем – 663 МВт и ночью – 567 МВт.

Узнать, есть ли обесточивание по вашему адресу можно по ссылке. Необходимо просто ввести свой адрес.

Свет в Ровненской области

В Ровно и области сегодня действуют стабилизационные графики обесточиваний. Запланированные отключения могут не совпадать с фактическими, если будут введены экстренные или аварийные обесточивания.

Почасовой график отключений на 21 января:

для города Ровно;

для Ровненской области.

Обесточивание Хмельницкой области

В Хмельницком днем свет будут выключать по 2 очереди одновременно. Ночью – всего по 1 очереди. К какой очереди принадлежит дом можно узнать здесь.

Отключение в Хмельницкой области / График "Хмельницкоблэнерго"

Отключение электроэнергии в Прикарпатье

Прикарпатьеоблэнерго обнародовало график отключений на 21 января:

1 очередь – подочереди 1.1, 1.2:

С 02:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – очереди будут с электроснабжением.

С 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, с 10:00 до 13:00, с 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены.

С 01:00 до 02:00, 06:00 до 07:00, 13:00 до 14:00, 19:00 до 20:00 – возможны отключения.

1 очередь – подочереди 1.3, 1.4:

С 01:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – очереди будут с электроснабжением.

С 00:00 до 01:00, 05:00 до 08:00, с 11:00 до 14:00, с 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены.

С 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00, 22:00 до 23:00 – возможны отключения.

2 очередь – подочереди 2.1, 2.2:

С 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением.

С 01:00 до 03:00, 07:00 до 10:00, с 13:00 до 16:00, с 19:00 до 22:00 – очереди будут отключены.

С 03:00 до 04:00, 12:00 до 13:00, 18:00 до 19:00 возможны отключения.

2 очередь – подочереди 2.3, 2.4 :

С 03:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением.

С 00:00 до 02:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00 – очереди будут отключены.

С 02:00 до 03:00, с 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00 возможны отключения.

3 очередь – подочереди 3.1, 3.2:

С 00:00 до 01:00, 04:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – очереди будут с электроснабжением.

С 02:00 до 04:00, 08:00 до 11:00, 14:00 до 17:00, 20:00 до 23:00 – очереди будут выключены.

С 01:00 до 02:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00 и с 23:00 до 24:00 возможны отключения.

3 очередь – подочереди 3.3, 3.4:

С 00:00 до 03:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – очереди будут с электроснабжением.

С 03:00 до 05:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут выключены.

С 05:00 до 06:00, 08:00 до 09:00, 14:00 до 15:00 и 20:00 до 21:00 возможны отключения.

Для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки, выключать будут 4 очередь:

Обесточена очередь 4.1 будет с 09:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00.

Обесточена очередь 4.2 будет с 07:00 до 11:00 и 15:00 до 19:00.

В часы включений просим потреблять электроэнергию экономно – от этого зависит возможность соблюдать графики,

– призывали в пресс-службе компании.

Свет в Одесской области будет только в часы белой зоны

До 7 утра 21 января в области применяли экстренные отключения света. Это было необходимо, ведь предел в период с 00:00 до 07:00, достигал всего 37% от общей потребности области, 25% из которых нужны для функционирования критической инфраструктуры.

Лимит с 7:00 до 24:00 – 567,61 МВт. Это позволяет ввести в области стабилизационные графики. Однако ситуация в энергосистеме региона все еще сложная, потому свет будет только в гарантированные часы белой зоны.

Узнайте, действуют ли отключения по вашему адресу можно на сайте ДТЭК.

К круглосуточным графикам стабилизационных отключений ОСР сможет вернуться, когда НЭК Укрэнерго сможет предоставить большие лимиты потребления на область,

– объяснили в компании.

Электроэнергия в Тернопольской области

В Тернопольской области сегодня работают графики почасовых отключений. Ранее Тернопольоблэнерго обнародовало график обесточиваний в области, действующий с 16 по 22 января.



Отключения в регионе с 16 по 22 января / График Тернопольоблэнерго

Накануне компания сообщила, как будут проходить отключения на следующей неделе. График, составленный облэнерго, будет действовать при отсутствии экстерных или аварийных обесточиваний.

Отключение в регионе с 23 по 29 января / График Тернопольоблэнерго

В Волынской и Запорожской области – отключение по графику

На Волыни 21 января лимиты разрешают ввести почасовые обесточивания. Свой район электросетей и отключение света в нем можно узнать здесь.

В Запорожской области отключать свет будут поочередно по 4 часа. В то же время в период 08:00 – 12:00 будут отключены сразу две очереди.

График отключений электроэнергии в Запорожье / Фото Запорожьеоблэнерго

Когда будет свет на Полтавщине

В регионе сегодня будут выключать свет по одной группе. Вынужденные отключения будут проходить по схеме: 4 часа свет есть, 2 часа – нет.

Свет 21 января будет в такие часы:

1 очередь: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30;

00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30; 2 очередь: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00;

03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00; 3 очередь: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

Винницкая и Черновицкая области будут иметь свет по графику

График для Винницкой области на субботу, 21 января, выглядит так:

1 очередь, часы обесточивания: 00:00-01:00, 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

2 очередь, часы обесточивания: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

3 очередь, часы обесточивания: 01:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.



Почему у соседа есть свет, а у вас нет / Инфографика 24 Канала

В Черновицкой области будут выключать электроэнергию. Графиком на 21 января поделились в Черновцыоблэнерго.



Когда не будет света в Черновцах / График Черновцыоблэнерго

Отключение во Львовской области

В этот день лимит, который предоставило Укрэнерго, составляет ориентировочно половину от нужд Львовщины. Поэтому в регионе действуют графики поочередных отключений электроэнергии.

Узнать график и свою группу отключения можно на сайте loe.lviv.ua в разделе "Почему нет света". Также для удобства потребителей создали чат-боты в Viber и Telegram – ссылки на них можно найти здесь.

Когда будут выключать свет в Днепропетровской области

В компании просят рационально пользоваться электроэнергией, чтобы энергетики могли снизить время и объем отключений.

В Днепропетровской области лимиты в день установлены в рамках 1123 МВт, ночью – 1122 МВт.



Как безопасно пользоваться свечами / Инфографика 24 Канала

Отключение света в своем доме можно узнать, введя адрес на сайте ДТЭК. Компания призывает потребителей экономно потреблять электроэнергию во избежание дополнительных обесточиваний.