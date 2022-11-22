График почасовых отключений во Львовской области является ориентировочным: почему так

Во Львовской области восстановили график почасовых отключений электроэнергии. Важно понимать, что этот график ориентировочный, то есть могут быть отклонения.

Согласно распоряжению "Укрэнерго", 22 ноября во Львовской области снова ввели в действие график почасовых отключений электроэнергии.

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Как применяют графики отключений электричества во Львовской области

Графики почасовых отключений могут применяться частично, когда потребность снизить мощность потребления меньше, чем предусмотрено в графике. Тогда фактическую продолжительность отключений уменьшат или будут выключать не всех потребителей определенной группы.

К примеру, в графике написано с 12 до 16 часов, однако доведенная до уменьшения мощность от "Укрэнерго" позволяет энергетикам сократить время отключения. В таком случае электроэнергии может не быть, например, с 12 до 14 часов или с 13 до 15 часов и тому подобное. Или некоторые районы или дома вообще не будут выключаться.

Кроме этого, по распоряжению диспетчера "Укрэнерго" графики почасовых отключений могут быть отменены. Это когда в графике написано, что электроэнергию вам выключат в определенное время, но этого не произошло. Но заметьте, что быть готовым к возможному отключению нужно всегда, ведь ситуация в энергосистеме может измениться в любое время.

Почему света может не быть дольше

Может возникнуть такое, что "Укрэнерго" увеличит мощность, которую необходимо выключить, а также применить одновременно все три очереди, что не дает возможности придерживаться разработанного заранее графика. То есть отключение света может быть длиннее, чем указано в графике или же произойти раньше.

Если не ограничивать электроснабжение по решению "Укрэнерго", это может привести к разбалансированию энергосистемы и так называемому "блэкауту". Тогда электроснабжение исчезнет у всех и на его восстановление могут уйти недели и месяцы.

Также время выключения или включения может быть изменено, учитывая необходимость доезда оперативных бригад в энергообъекты для проведения переключений. Кроме того, во время воздушной тревоги работники компании не имеют возможности находиться на энергообъектах, ведь их может атаковать враг. Это тоже будет изменять срок отсутствия электроэнергии.

Почему в некоторых домах не выключают свет вообще

Важные объекты критической инфраструктуры в графики отключений не попадают, а вместе с ними и дома, получающие электроэнергию от тех же электросетей.

Конфигурация распределительных электросетей построена таким образом, что часть потребителей может быть подключена к линии, от которой заживлен неотключаемый объект критической инфраструктуры, поэтому электроэнергия присутствует и у этих потребителей. К примеру, дом через дорогу (условно) на одной линии электропередачи с больницей или насосной станцией. Там свет не будут выключать.

Также многие украинцы не понимают, почему какой-то частный магазин или заведение сияет, когда другие сидят без света. Здесь важно помнить, что магазины или другие заведения могут использовать электроэнергию из-за альтернативных источников питания (генераторы, аккумуляторы и другие).

Почему до сих пор происходят отключения

Причиной отключений во всех регионах Украины являются массовые ракетные обстрелы России по энергетическим объектам – электрическим станциям, производящим электроэнергию, а также подстанциям и линиям, через которые передается произведенная электроэнергия.

Если подачу электроэнергии после обстрелов возобновили, это не значит, что в электросети все хорошо. Резервные схемы не выдерживают большой нагрузки, которая только растет с похолоданием.