Городские власти призвали киевлян и гостей столицы соблюдать меры безопасности во время новогодне-рождественских праздников, чтобы не подвергать опасности себя и других.
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Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь
Метрополитен в режиме перевозок, как и в другой день, будет работать до 22:00, а наземный общественный транспорт – до 22:30. Соответственно, после 23:00, а тем более после 00:00, общественный транспорт, в том числе метрополитен, не будут работать.
При этом во время воздушной тревоги наземный транспорт, а также наземные участки метрополитена будут останавливаться.
Комендантский час отменять на Новый год не будут
Городские власти напомнили, что нужно неукоснительно соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице и других общественных местах.
В новогоднюю ночь ничего не изменится. Городские власти призвали киевлян планировать возвращение домой заранее, учитывая ограничения и требования военного положения. В приложении "Киев Цифровой" можно включить уведомление, которое через 60 минут будет напоминать о начале комендантского часа.
Нарушители комендантского часа подвергают себя опасности и создают конфликтные ситуации с правоохранителями и силами обороны города. Передвигаться по городу во время комендантского часа можно только на автомобиле, имеющем спецпропуск,
– говорится в сообщении.
Выходить на улицу во время комендантского часа можно только для того, чтобы перейти к ближайшему укрытию в случае объявления воздушной тревоги. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность.