Міська влада закликала киян та гостей столиці дотримуватись заходів безпеки під час новорічно-різдвяних свят, щоб не наражати на небезпеку себе та інших.

До теми Комендантська година у новорічну ніч: які обмеження діятимуть в областях України

Як працюватиме громадський транспорт в новорічну ніч

Метрополітен у режимі перевезень, як і в інший день, працюватиме до 22:00, а наземний громадський транспорт – до 22:30. Відповідно, після 23:00, а тим паче після 00:00, громадський транспорт, зокрема метрополітен, не працюватимуть.

При цьому впродовж дня під час повітряної тривоги наземний транспорт, а також наземні ділянки метрополітену зупинятимуться.

Комендантську годину скасовувати на Новий рік не будуть

Міська влада нагадала, що потрібно неухильно дотримуватися комендантської години, яка триває із 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.

У новорічну ніч нічого не зміниться. Міська влада закликала киян планувати повернення додому заздалегідь, враховуючи обмеження та вимоги воєнного стану. У застосунку "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, який за 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години.

Порушники комендантської години наражають себе на небезпеку та створюють конфліктні ситуації із правоохоронцями та силами оборони міста. Пересуватися містом під час комендантської години можна тільки на автомобілі, який має спецперепустку,

– мовиться у повідомленні.

Виходити на вулицю під час комендантської години можна лиш для того, щоб перейти до найближчого укриття у випадку оголошення повітряної тривоги. З собою потрібно мати документ, який посвідчує особу.

Зверніть увагу! У Києві діє заборона на реалізацію та запуск феєрверків, салютів і піротехнічних засобів. Тож правоохоронці реагуватимуть на такі випадки.