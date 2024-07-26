Об этом сообщает ДТЭК. В компании объясняют: если у пользователей отключение начиналось в 9:00, то с завтрашнего дня начнется в 10:00.

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"Благодаря обновлению отключения в Киеве и Киевской области будут отличаться на час. Это решение принято по просьбе Укрэнерго, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему", – отметили в ДТЭК.

Обновленные графики отключения света по Киеву

Графики так же имеют 6 групп, и по-прежнему состоят из 3 категорий:

Белая зона – свет есть

Серая зона – света нет

Светло-серая зона – возможны отключения

Заметим, что 26 июля "Укрэнерго" увеличило объем ограничений потребления света из-за экстренной поставки излишков электроэнергии из энергосистемы Польши.