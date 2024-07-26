Про це повідомляє ДТЕК. У компанії пояснюють: якщо у користувачів вимкнення розпочиналось о 9:00, то відзавтра почнеться о 10:00.

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"Завдяки оновленню відключення в Києві та Київській області відрізнятимуться на годину. Це рішення ухвалено на прохання Укренерго, щоб зменшити навантаження на енергосистему", – зазначили у ДТЕК.

Оновлені графіки відключення світла по Києву

Графіки так само мають 6 груп, і як і раніше складаються з 3 категорій:

Біла зона – світло є

Сіра зона – світла немає

Світло-сіра зона – можливі відключення

Зауважимо, що 26 липня "Укренерго" збільшило обсяг обмежень споживання світла через екстрене постачання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі.