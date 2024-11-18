Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Смотрите также Новая система уведомлений об отключении света: какие города перешли и что изменилось
Киев, Киевщина, Днепропетровщина: адаптируем графики отключений к ежедневным изменениям в энергосистеме,
– говорится в сообщении ДТЭК.
Там объяснили, что график будет состоять из 2 зон, а именно светлой и темной.
Светлая зона означает, что электричество есть. Темная зона указывает на то, что свет отсутствует.
В ДТЭК указали, что график отключений они будут публиковать ежедневно, что позволит более точно планировать свое время на день.
Там также отметили, что старые графики со светло-серыми зонами останутся на сайте вашего оператора системы распределения. Их можно будет использовать, если они для вас более привычны.