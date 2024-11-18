Про це пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
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Київ, Київщина, Дніпропетровщина: адаптуємо графіки відключень до щоденних змін в енергосистемі,
– ідеться в повідомленні ДТЕК.
Там пояснили, що графік буде складатись з 2 зон, а саме світлої та темної.
Світла зона означає, що електрика є. Темна зона вказує на те, що світло відсутнє.
В ДТЕК вказали, що графік відключень вони будуть публікувати щодня, що дозволить більш точно планувати свій час на день.
Там також наголосили, що старі графіки зі світло-сірими зонами залишаться на сайті вашого оператора системи розподілу. Їх можна буде використовувати, якщо вони для вас більш звичні.