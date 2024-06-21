Когда будут выключать свет 22 июня: в Укрэнерго опубликовали графики

В субботу, 22 июня, графики почасовых отключений света по всей Украине будут действовать с 16:00 до 24:00. Однако в определенные часы объем ограничений будет больше.

Энергосистема Украины сталкивается со значительным дефицитом из-за последствий циничных российских ударов по инфраструктуре страны.

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Графики отключений света 22 июня

По указанию Укрэнерго графики отключений в субботу, 22 июня, будут применяться с 16:00 до 24:00.

С 18:00 до 23:00 объем ограничений будет больше,

– отмечают энергетики.

В то же время энергопитание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться.

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Ранее, в ночь на 20 июня, россияне нанесли уже седьмой с 22 марта массированный удар по энергообъектам Украины. По уточненным данным, это была комбинированная ракетно-дроновая атака.

В целом Кабинет министров оценил в 1 миллиард долларов потери энергосистемы Украины, которые были нанесены весной в результате атак России.

Что может стабилизировать ситуацию в энергетике

Обеспечить дополнительную генерацию может установка солнечных панелей и аккумуляторов. Президент Владимир Зеленский уже поручил Кабмину разработать условия, чтобы упростить для людей установления панелей.

Сейчас, когда отдельные блоки атомных электростанций выводятся на обслуживание, когда большинство тепловых электростанций повреждены, в балансе солнце с ветром занимает почти 20% от общей генерации.