Енергосистема України стикається зі значним дефіцитом через наслідки цинічних російських ударів по інфраструктурі країни.

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Графіки відключень світла 22 червня

За вказівкою Укренерго графіки відключень у суботу, 22 червня, будуть застосовуватись з 16:00 до 24:00.

З 18:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим,

– наголошують енергетики.

Водночас енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

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Раніше, в ніч на 20 червня, росіяни завдали вже сьомого з 22 березня масованого удару по енергооб'єктах України. За уточненими даними, це була комбінована ракетно-дронова атака.

Загалом Кабінет міністрів оцінив у 1 мільярд доларів втрати енергосистеми України, які були завдані навесні внаслідок атак Росії.

Що може стабілізувати ситуацію в енергетиці

Забезпечити додаткову генерацію може встановлення сонячних панелей та акумуляторів. Президент Володимир Зеленський вже доручив Кабміну розробити умови, щоб спростити для людей встановлення панелей.

Зараз, коли окремі блоки атомних електростанцій виводяться на обслуговування, коли більшість теплових електростанцій пошкоджені, в балансі сонце з вітром займає майже 20% від загальної генерації.