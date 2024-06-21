Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, потужностей не вистачає навіть з урахуванням імпорту з Європи.

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"Це основна проблема. І вона у тому, що ми втратили 9 гігават потужності. Володимир Зеленський говорив про це на Берлінській конференції", – сказав Кудрицький.

Відключення вимушені

Він наголосив, що ідеться про гігантські масштаби обстрілів, гігантські масштаби втрат. За словами голови "Укренерго", багато європейських енергосистем подібних масштабах втрат просто не витримали б, вони не змогли б працювати.

Ті відключення, які є, це "найменше зло". Треба розуміти, що воно – вимушене. Для того, щоб енергосистема зберегла свою цілісність, щоб вона не сколапсувала, щоб не допустити якогось загального блекауту по країні,

– пояснив Кудрицький.

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До слова, раніше глава правління НЕК "Укренерго" зауважив, що ситуація взимку з електроенергією залежатиме від кількох факторів. Є як песимістичні сценарії, коли світла може не бути по 6 – 7 годин поспіль, так і оптимістичні, – коли вдасться побудувати частину нових генеруючих потужностей.