Как будут выключать свет 27 июня: в Укрэнерго и ДТЭК рассказали

В Украине в течение всех суток 26 июня действовали графики отключений света. Сейчас в ДТЭК и Укрэнерго раскрыли, изменится ли эта тенденция завтра, 27 июня.

В ДТЭК сообщили, что в течение завтрашнего дня, 27 июня, по всей территории нашего государства ограничения по применению электроэнергии будут действовать в течение всех суток.

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Когда не будет света 27 июня

27 июня, по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток,

– говорится в сообщении ДТЭК.

Там также объяснили, что в случае каких-либо изменений дополнительную информацию сообщат позже. В то же время такие данные подтвердили и в НЭК "Укрэнерго".

"Завтра, 27 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00", – написали в своем телеграм-канале энергетики.

Также отмечается, что объем ограничений, как и сегодня, будет наибольшим с 17:00 до 23:00. В то же время питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не планируют.

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К слову, глава Госэнергонадзора Руслан Слободян считает, что украинцам не стоит делать выводы относительно следующей зимы, глядя на сегодняшнюю ситуацию в энергосистеме, поскольку в круглосуточном режиме осуществляются аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах.

По его словам, если удастся реализовать все запланированное, а также усилить защиту противовоздушной обороны, наше государство пройдет зиму с минимально возможными отключениями.