Вследствие регулярных российских атак на энергосистему Украины, крупные тепловые и гидроэлектростанции не могут производить необходимое количество электроэнергии.
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Когда будут действовать графики
В понедельник, 27 мая, для бытовых и промышленных потребителей будут действовать лимиты на потребление. Их будут применять во всех регионах Украины с 6:00 до 24:00.
При превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений,
– добавляют в Укрэнерго.
Стоит отметить, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.
Сейчас дефицит энергомощностей в Украине достиг 8 гигаватт, а потери в результате обстрелов превысили 1 миллиард гривен.
Подробнее об отключении света, а также графики стабилизационных отключений для каждой из областей Украины – читайте в материале.
Что сейчас происходит в энергосистеме Украины
- Украина стремится импортировать больше электроэнергии из ЕС, чтобы преодолеть дефицит в системе. Страна уже ведет переговоры с партнерами. Министр энергетики Герман Галущенко убежден, что такое решение будет принято.
- В Укрэнерго объяснили, что в разных регионах продолжительность отключения света может отличаться. Так, каждая область имеет свои лимиты по потреблению электроэнергии. Их устанавливает Укрэнерго, анализируя ситуацию.
- Графики почасовых отключений применяют лишь в случае превышения определенных лимитов для каждой области. Если область потребляет в пределах отведенного лимита, потребителей могут не обесточивать. Если лимит превышен – обесточивания будут происходить по опубликованному облэнерго графику.