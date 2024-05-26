Вследствие регулярных российских атак на энергосистему Украины, крупные тепловые и гидроэлектростанции не могут производить необходимое количество электроэнергии.

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Когда будут действовать графики

В понедельник, 27 мая, для бытовых и промышленных потребителей будут действовать лимиты на потребление. Их будут применять во всех регионах Украины с 6:00 до 24:00.

При превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений,

– добавляют в Укрэнерго.

Стоит отметить, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Обратите внимание! Несмотря на потепление в Украине, значительно уменьшилась потребность потребителей в электроэнергии. Впрочем, председатель Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что полностью избежать отключений света летом пока не удастся.

Сейчас дефицит энергомощностей в Украине достиг 8 гигаватт, а потери в результате обстрелов превысили 1 миллиард гривен.

Подробнее об отключении света, а также графики стабилизационных отключений для каждой из областей Украины – читайте в материале.

Что сейчас происходит в энергосистеме Украины