Внаслідок регулярних російських атак на енергосистему України, великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти необхідну кількість електроенергії.

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Коли діятимуть графіки

У понеділок, 27 травня, для побутових та промислових споживачів діятимуть ліміти на споживання. Їх застосовуватимуть в усіх регіонах України з 6:00 до 24:00.

При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень,

– додають в Укренерго.

Варто зазначити, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Зверніть увагу! Зважаючи на потепління в Україні, значно зменшилася потреба споживачів у електроенергії. Втім, голова Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що повністю уникнути відключень світла влітку поки не вдасться.

Наразі дефіцит енергопотужностей в Україні сягнув 8 гігаватів, а втрати внаслідок обстрілів перевищили 1 мільярд гривень.

Детальніше про відключення світла, а також графіки стабілізаційних відключень для кожної з областей України – читайте у матеріалі.

Що зараз відбувається в енергосистемі України