Внаслідок регулярних російських атак на енергосистему України, великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти необхідну кількість електроенергії.

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Коли діятимуть графіки

У понеділок, 27 травня, для побутових та промислових споживачів діятимуть ліміти на споживання. Їх застосовуватимуть в усіх регіонах України з 6:00 до 24:00.

При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень,
– додають в Укренерго.

Варто зазначити, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Наразі дефіцит енергопотужностей в Україні сягнув 8 гігаватів, а втрати внаслідок обстрілів перевищили 1 мільярд гривень.

Детальніше про відключення світла, а також графіки стабілізаційних відключень для кожної з областей України – читайте у матеріалі.

Що зараз відбувається в енергосистемі України

  • Україна прагне імпортувати більше електроенергії з ЄС, аби здолати дефіцит у системі. Країна вже веде перемовини з партнерами. Міністр енергетики Герман Галущенко переконаний, що таке рішення буде ухвалене.
  • В Укренерго пояснили, що в різних регіонах тривалість відключення світла може відрізнятися. Так, кожна область має свої ліміти щодо споживання електроенергії. Їх встановлює Укренерго, аналізуючи ситуацію.
  • Графіки погодинних відключень застосовують лиш у разі перевищення визначених лімітів для кожної області. Якщо область споживає в межах відведеного ліміту, споживачів можуть не знеструмлювати. Якщо ліміт перевищено – знеструмлення будуть відбуватися за опублікованим обленерго графіком.