В Украине 14 октября вновь введут графики отключения света: когда будут действовать ограничения
В некоторых регионах Украины 14 октября будут действовать меры по ограничению потребления электроэнергии. Отключения для всех категорий потребителей будут продолжаться с 06:00 до 23:59 в объеме от 0,5 до 2 очередей.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Что известно об отключении света 14 октября?
С 06:00 до 23:59 для промышленных предприятий и бизнеса также будут действовать графики ограничения мощности.
Главной причиной введения вынужденных мер стали последствия российских ракетно-дроновых атак на украинские энергетические объекты.
В компании предупреждают, что вследствие возможных новых вражеских обстрелов ситуация в энергосистеме может оперативно меняться. Гражданам рекомендуют внимательно следить за сообщениями и актуальными обновлениями на страницах операторов систем распределения в своем регионе.
Также энергетики обратились к украинцам с просьбой рационально использовать электроэнергию. Когда свет появляется по графику, потребителей призывают включать мощные приборы экономно, чтобы снизить нагрузку на систему.
Отключения электроэнергии в октябре
Как уже сообщалось на нашем сайте, подобные меры по ограничению потребления применялись и накануне. В частности, 13 октября в регионах вводились аналогичные графики с объемом до 2 очередей.
Ранее мы сообщали, что ограничения электроснабжения из-за последствий обстрелов вводились 11 и 8 октября, когда враг нанес серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры в ряде областей Украины.