Об этом в эфире 24 Канала отметил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, озвучив, что вероятность отключений света в течение большей части отопительного периода хотя и существует, но невысокая. Графики почасовых отключений будут только в случае низкой температуры воздуха или после массированной атаки. Таких в зимний период, по мнению эксперта, может быть от 2-х и более. Отключений света, которые будут длиться в течение недели или более – не будет.

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Первый фактор – массированность российских обстрелов

Эксперт по энергетическим вопросам выделил несколько факторов, от которых будет зависеть будут ли в Украине выключать электроэнергию. Один из таких заключается в количестве примененных врагом ракет по украинским объектам энергетической инфраструктуры.

В этом случае ситуация будет зависеть от способности ВСУ активно противодействовать этим атакам и способности энергетических компаний противодействовать пассивно: вводить превентивные отключения света, планировать уменьшение мощности на атомных энергоблоках, устанавливать защиту на энергообъектах.

После каждого вражеского удара будут аварийные отключения, продолжительность ремонтных работ после массированной атаки составит от 1 до 2 недель,

– отметил Рябцев.

Второй фактор – температура наружного воздуха

Чем ниже температура воздуха, тем больше вероятность введения графиков почасовых отключений электроэнергии.

Графики в этой ситуации станут почти неотвратимыми, если температура будет держаться ниже "минус" 10 градусов. При таких условиях отключение света будет по 4/8 часов,

– спрогнозировал Рябцев.

Третий фактор – непогода

Неблагоприятные погодные условия, в частности метель, налипание мокрого снега, обледенение могут привести к выводу из строя оборудования.

Поэтому будут локальные аварийные отключения света в тех регионах, которые пострадали от непогоды. Обычно такие отключения длятся не более 2 суток,

– пояснил Рябцев.

Четвертый фактор – неудовлетворительное состояние оборудования

Высокий уровень изношенности энергетического оборудования может также стать причиной отключения света в Украине.

Комбинация первых 3-х факторов может привести к выводу оборудования из строя. Для его замены нужно будет время,

– отметил Рябцев.

По словам эксперта, в таком случае будут возможны отключения света в определенных областях, где произойдет авария. Продолжительность периода отсутствия электроснабжения будет зависеть от того, насколько существенной будет поломка на энергообъекте.