Про це в етері 24 Каналу зазначив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, озвучивши, що ймовірність вимкнень світла впродовж більшої частини опалювального періоду хоча й існує, але невисока. Графіки погодинних вимкнень будуть тільки в разі низької температури повітря або після масованої атаки. Таких в зимовий період, на думку експерта, може бути від 2-х і більше. Вимкнень світла, які триватимуть протягом тижня або більше – не буде.
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Перший чинник – масованість російських обстрілів
Експерт з енергетичних питань виокремив декілька чинників, від яких залежатиме чи будуть в Україні вимикати електроенергію. Один з таких полягає у кількості застосованих ворогом ракет по українських об'єктах енергетичної інфраструктури.
В цьому випадку ситуація залежатиме від здатності ЗСУ активно протидіяти цим атакам і спроможності енергетичних компаній протидіяти пасивно: запроваджувати превентивні вимкнення світла, планувати зменшення потужності на атомних енергоблоках, встановлювати захист на енергооб'єктах.
Після кожного ворожого удару будуть аварійні вимкнення, тривалість ремонтних робіт після масованої атаки становитиме від 1 до 2 тижнів,
– зазначив Рябцев.
Другий чинник – температура зовнішнього повітря
Чим нижча температура повітря, тим більша ймовірність запровадження графіків погодинних відключень електроенергії.
Графіки в цій ситуації стануть майже невідворотними, якщо температура триматиметься нижче "мінус" 10 градусів. За таких умов вимкнення світла буде по 4/8 годин,
– спрогнозував Рябцев.
Третій чинник – негода
Несприятливі погодні умови, зокрема заметіль, налипання мокрого снігу, обмерзання можуть спричинити виведення з ладу обладнання.
Тому будуть локальні аварійні вимкнення світла в тих регіонах, які постраждали від негоди. Зазвичай такі відключення тривають не більше 2 діб,
– пояснив Рябцев.
Четвертий чинник – незадовільний стан обладнання
Високий рівень зношеності енергетичного обладнання може також стати причиною вимкнень світла в Україні.
Комбінація перших 3-х чинників може призвести до виведення обладнання з ладу. Для його заміни потрібен буде час,
– зауважив Рябцев.
Зі слів експерт, в такому випадку будуть можливі вимкнення світла в певних областях, де станеться аварія. Тривалість періоду відсутності електропостачання залежатиме від того, наскільки суттєвою буде аварія на енергооб'єкті.