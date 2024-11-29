Про це в етері 24 Каналу зазначив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, озвучивши, що ймовірність вимкнень світла впродовж більшої частини опалювального періоду хоча й існує, але невисока. Графіки погодинних вимкнень будуть тільки в разі низької температури повітря або після масованої атаки. Таких в зимовий період, на думку експерта, може бути від 2-х і більше. Вимкнень світла, які триватимуть протягом тижня або більше – не буде.

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Перший чинник – масованість російських обстрілів

Експерт з енергетичних питань виокремив декілька чинників, від яких залежатиме чи будуть в Україні вимикати електроенергію. Один з таких полягає у кількості застосованих ворогом ракет по українських об'єктах енергетичної інфраструктури.

В цьому випадку ситуація залежатиме від здатності ЗСУ активно протидіяти цим атакам і спроможності енергетичних компаній протидіяти пасивно: запроваджувати превентивні вимкнення світла, планувати зменшення потужності на атомних енергоблоках, встановлювати захист на енергооб'єктах.

Після кожного ворожого удару будуть аварійні вимкнення, тривалість ремонтних робіт після масованої атаки становитиме від 1 до 2 тижнів,

– зазначив Рябцев.

Другий чинник – температура зовнішнього повітря

Чим нижча температура повітря, тим більша ймовірність запровадження графіків погодинних відключень електроенергії.

Графіки в цій ситуації стануть майже невідворотними, якщо температура триматиметься нижче "мінус" 10 градусів. За таких умов вимкнення світла буде по 4/8 годин,

– спрогнозував Рябцев.

Третій чинник – негода

Несприятливі погодні умови, зокрема заметіль, налипання мокрого снігу, обмерзання можуть спричинити виведення з ладу обладнання.

Тому будуть локальні аварійні вимкнення світла в тих регіонах, які постраждали від негоди. Зазвичай такі відключення тривають не більше 2 діб,

– пояснив Рябцев.

Четвертий чинник – незадовільний стан обладнання

Високий рівень зношеності енергетичного обладнання може також стати причиною вимкнень світла в Україні.

Комбінація перших 3-х чинників може призвести до виведення обладнання з ладу. Для його заміни потрібен буде час,

– зауважив Рябцев.

Зі слів експерт, в такому випадку будуть можливі вимкнення світла в певних областях, де станеться аварія. Тривалість періоду відсутності електропостачання залежатиме від того, наскільки суттєвою буде аварія на енергооб'єкті.