Продолжительность отключений по регионам должна быть в основном сбалансированной. Эту методику испытают в действии уже с завтрашнего дня, 18 июня. Об этом рассказал председатель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Смотрите также Яркая вспышка, а потом темнота: в Ростове после "короткого замыкания" на мгновение исчез свет

Способ применения графиков отключений изменили

Как пояснил Владимир Кудрицкий, в Украине изменят методику применения отключения электроэнергии, чтобы осуществлять отключение света равномерно и справедливо. При необходимости, ее будут корректировать.

Это не будет касаться прифронтовых территорий и областей, которые близки к границе с Россией или близки к линии боевого соприкосновения,

– уточнил он.

По его словам, там никаких ограничений электроснабжения, кроме собственно обстрелов и физического повреждения энергетической инфраструктуры, не планируют применять.

Продолжительность отключений изменят

В то же время советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко рассказал, что сейчас на завершающем этапе продолжается работа по оптимизации перечня потребителей с гарантированным электрообеспечением.

По результатам этой работы вышеупомянутый перечень должен существенно уменьшиться. И соответственно это позволит еще более равномерно лимиты электроэнергии,

– отметил он.

По его словам, с одной стороны это увеличит круг потребителей, которые будут зависеть от работы почасовых отключений. Однако с другой – уменьшит продолжительность отключения электроэнергии.

Украинский чиновник также добавил, что вероятно, окончательное решение по этому вопросу будет принято уже завтра, 18 июня.

Ситуация в энергосистеме Украины: последние новости