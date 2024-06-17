Тривалість відключень по регіонах має бути здебільшого збалансованою. Цю методику випробують в дії вже з завтрашнього дня, 18 червня. Про це розповів голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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Спосіб застосування графіків відключень змінили

Як пояснив Володимир Кудрицький, в Україні змінять методику застосування вимкнення електроенергії, аби здійснювати відключення світло рівномірно та справедливо. За потреби, її будуть корегувати.

Це не буде стосуватися прифронтових територій і областей, які близькі до кордону з Росією або близькі до лінії бойового зіткнення,

– уточнив він.

За його словами, там ніяких обмежень електропостачання, крім власне обстрілів і фізичного пошкодження енергетичної інфраструктури, не планують застосовувати.

Тривалість відключень змінять

Водночас радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко розповів, що зараз на завершальному етапі триває робота по оптимізації переліку споживачів з гарантованим електрозабезпеченням.

За результатами цієї роботи вищезгаданий перелік має суттєво зменшитись. І відповідно це дозволить ще більш рівномірно ліміти електроенергії,

– зауважив він.

За його словами, з одного боку це збільшить коло споживачів, які залежатимуть від роботи погодинних відключень. Однак з іншого – зменшить тривалість вимкнення електроенергії.

Український посадовець також додав, що ймовірно, остаточне рішення стосовно цього питання буде ухвалено вже завтра, 18 червня.

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