Зеленский назвал сумму, собранную в рамках инициативы Grain from Ukraine

26 ноября Украина анонсировала инициативу Grain from Ukraine. В ее рамках уже удалось собрать средства на продовольствие для нуждающихся стран.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Глава государства подчеркнул, что голод больше не должен быть инструментом войны.

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Сколько уж собрали средств

Президент сообщил, что инициативу "Зерно из Украины" поддержали:

США;

Канада;

Франция;

Германия;

Катар;

Япония;

Великобритания;

Норвегия;

Финляндия;

Бельгия;

Нидерланды;

Литва;

Чехия;

Италия;

Австрия;

Испания;

Швеция;

Швейцария;

Словения;

Европейский Союз.

За первый день существования инициативы удалось аккумулировать около 150 миллионов долларов. Украина готовит загрузку 60 судов украинским продовольствием и отправить их в страны, которым грозит голод. Стоит отметить, что накануне президент заявлял о том, что Украина стремится спасти от голода не менее 5 миллионов человек в Эфиопии, Судане, Южном Судане, Сомали, Йемене, Конго, Кении и Нигерии.

Все мы вместе не просто отправляем агропродукцию в страны, больше всего страдающие от продовольственного кризиса. Мы подтверждаем, что никогда больше голод не должен использоваться как оружие,

– подчеркнул президент.

Международный саммит по продовольственной безопасности

В день памяти жертв Голодомора в Киеве прошел первый Международный саммит по продовольственной безопасности. Саммит проходил в смешанном формате: часть участников была в столице (премьеры Литвы, Бельгии и Польши и президент Венгрии), другие – в режиме онлайн.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина находится среди лидеров на продовольственном рынке по экспорту зерна. Украинскую пшеницу ценят в странах Азии и Африки. Также наше государство экспортирует молочные продукты, подсолнечное масло, фрукты, овощи и т.д. Однако Россия, начав вторжение, заблокировала украинские порты, заблокировала наш экспорт, из-за чего в мире выросли риски голода. Своими действиями Россия спровоцировала продовольственный кризис и рост цен на зерно.

Глава государства призвал расширить зерновую инициативу и сделать ее бессрочной, чтобы Россия не могла манипулировать этой темой.

Обращение Владимира Зеленского 26 ноября: смотрите видео