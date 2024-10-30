В Луганской области оккупант убил 13-летнего мальчика, показывая работу гранатомета, – росСМИ

В Луганской области российский захватчик решил показать ребенку, как работает гранатомет. К сожалению, 13-летний мальчик погиб.

РосСМИ написали, что трагедия произошла на временно оккупированной территории Луганской области, пишет 24 Канал.

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Что известно об обстоятельствах трагедии на Луганщине

Российские пропагандисты рассказали, что отец 13-летнего мальчика из Ставрополя с сентября проходил военную службу. 27 октября жена и 13-летний сын оккупанта приехали навестить его в Должанский район псевдореспублики. Там и случилась трагедия. В частности, известно, что:

командир отца познакомился с мальчиком и решил показать, как стреляет гранатомет;

в момент выстрела боеприпас разорвался внутри ствола;

командир погиб на месте, а мальчик получил серьезные травмы. Его на машине воинской части доставили в больницу, однако спасти не смогли.

По данным российского издания, отец мальчика получил осколочные ранения, мама цела.

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Украинский журналист Денис Казанский отметил, что эта семья могла бы мирно жить дома, однако предатель захотел заработать 2 миллиона российских рублей.