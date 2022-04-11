Гранаты фиксируют в мебели и посуде: в Украине нужно разминировать 300 тысяч квадратных километр

Приблизительно 300 тысяч квадратных километров территории Украины должны обследовать на наличие мин – они могут нуждаться в гуманитарном разминировании.

Об этом на брифинге рассказал начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины Олег Бондарь.

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Он обїяснил, что после освобождения населенных пунктов от российских оккупантов, в первую очередь ГСЧС обследует территории и производит разминирование.

Почему гражданским не стоит сразу возвращаться в освобожденные города

В целом, когда враг покидает территорию, местные власти должны придерживаться следующего алгоритма действий:

Обследовать населенные пункты на наличие взрывоопасных предметов, Восстановить линии электропередач, обеспечить безопасную работу аварийных бригад энергетиков, водоканалов, газовиков. Третий шаг – разминирование дорог.

Только после этого мы можем выйти на сельскохозяйственные угодья и работать с фермерскими хозяйствами и аграриями по проведению посевных работ. Мы будем стараться сделать все, чтобы как можно скорее предоставить нашим аграриям возможность провести посевные мероприятия,

– сообщил Бондарь.

Разрешение возвращаться в населенные пункты предоставляют местные власти. До проведения обследования находиться в любых населенных пунктах опасно, поэтому не игнорируйте сообщение, если есть запрет возвращаться в населенный пункт, где вы проживаете.

Основные усилия сосредоточены на направлениях Бучи и Ирпеня, Бородянки, Гостомеля, Немишаева, населенных пунктах Бузова, Залесья, Богдановки, а также на Черниговском и Нежинском направлениях, Тростянца, в Сумской области и т.д.

"Мина может быть даже в стакане"

В настоящее время саперы прошли город Ирпень. Но есть домохозяйства, где не было жителей, а служба спасения не может заходить во двор без присутствия владельцев. Поэтому спасатели оставляют листовки, чтобы вернувшийся сразу вызвал ГСЧС, ведь необходимо обследовать дом.

Оккупанты применяют боеприпасы против гражданского населения. На освобожденных территориях спасатели обезвредили мины в подъездах многоэтажных домов. Кроме этого, во дворах россияне устанавливали гранаты на растяжках.

Очень много изымаем взрывоопасных предметов в мебели внутри жилищ. Граната может быть даже в стакане, без чеки, зафиксирована. Это очень опасно. Поэтому я прошу всех граждан перед тем, как зайти в дом, обращаться в ГСЧС или в полицию с целью обследования здания. Вы должны быть уверены в том, что дом безопасен,

– подчеркнул Бондарь.

Доверьтесь пиротехникам

По словам Бондаря, в Украине работают действительно высококвалифицированные пиротехники. Они могут работать и работают с боеприпасами типа "Калибр", "Искандер", другими, применяемыми из самолетов, ракетами типа "земля-воздух", "воздух-воздух". Саперы не раз обезвреживали противопехотные и противотанковые мины, а в Харьковской области фиксировали и ликвидировали даже дистанционные мины.

В ГСЧС работают около 550 пиротехников, соответствующие специалисты есть во всех регионах страны.

Также следует помнить, что оккупанты применяют системы залпового огня с кассетными элементами. Кассетные элементы разлетаются на большие площади и становятся в боевое положение. Пиротехники обезвреживают их сразу на месте обнаружения.

Проблем по обезвреживанию боеприпасов разных типов для наших саперов нет,

– заверил Бондарь.

В среднем, в сутки специалисты изымают от 2 до 6 тысяч взрывоопасных предметов и обследуют сотни гектаров территорий.

Также ГСЧС фиксирует все случаи использования запрещенных международным законодательством боеприпасов и передает доказательства применения их в юридической плоскости.

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