Гранаты и холостые выстрелы: Польша заявила, что Беларусь устраивает провокации на границе
Источник:"Польское радио"
Польша пожаловалась, что ситуация на польско-белорусской границе несколько обострилась. Произошло это из-за многочисленных провокаций со стороны Минска.
Польские пограничники фиксируют агрессивные действия со стороны Беларуси в течение нескольких недель.
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Белорусы деморализовывают поляков
Спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Искр пожаловался, что белорусы оскорбляют польских солдат, а также:
- имитируют бросание гранаты и холостой выстрел;
- повреждают забор, установленный поляками, и препятствуют его возведению.
В течение нескольких недель наблюдается усиленная активность белорусской стороны, офицеры которой активно участвуют в организации инцидентов и провокаций, некоторые из них выглядят очень угрожающе,
– сказал Жарын.
Он подчеркнул, что такие действия влияют на моральное состояние солдат и офицеров. По словам Головешка, белорусские службы также записывают материалы с поляками, чтобы использовать их в пропагандистских целях.
Зачем Минск прибегает к провокациям
Искр предположил, что Беларусь провоцирует Польшу, чтобы вызвать реакцию.
По нашему мнению, это умышленные действия, направленные на то, чтобы спровоцировать польскую сторону, чтобы она как-то, желательно агрессивно, реагировала,
– добавил он.
Недавно Александр Лукашенко ошеломил новым антиукраинским заявлением. На этот раз самопровозглашенный президент сказал, что на границе Украины и Беларуси якобы открывается новый "фронт". Реакция украинского МИД не замедлила. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко назвал высказывания Лукашенко очередной безосновательной инсинуацией в адрес нашей страны.