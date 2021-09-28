Гранаты и холостые выстрелы: Польша заявила, что Беларусь устраивает провокации на границе

Польша пожаловалась, что ситуация на польско-белорусской границе несколько обострилась. Произошло это из-за многочисленных провокаций со стороны Минска.

Польские пограничники фиксируют агрессивные действия со стороны Беларуси в течение нескольких недель.

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Белорусы деморализовывают поляков

Спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Искр пожаловался, что белорусы оскорбляют польских солдат, а также:

имитируют бросание гранаты и холостой выстрел;

повреждают забор, установленный поляками, и препятствуют его возведению.

В течение нескольких недель наблюдается усиленная активность белорусской стороны, офицеры которой активно участвуют в организации инцидентов и провокаций, некоторые из них выглядят очень угрожающе,

– сказал Жарын.

Он подчеркнул, что такие действия влияют на моральное состояние солдат и офицеров. По словам Головешка, белорусские службы также записывают материалы с поляками, чтобы использовать их в пропагандистских целях.

Зачем Минск прибегает к провокациям

Искр предположил, что Беларусь провоцирует Польшу, чтобы вызвать реакцию.

По нашему мнению, это умышленные действия, направленные на то, чтобы спровоцировать польскую сторону, чтобы она как-то, желательно агрессивно, реагировала,

– добавил он.

Только с августа до конца сентября 2021 года польские пограничники зафиксировали 9,4 тысячи попыток незаконного пересечения границы.

Недавно Александр Лукашенко ошеломил новым антиукраинским заявлением. На этот раз самопровозглашенный президент сказал, что на границе Украины и Беларуси якобы открывается новый "фронт". Реакция украинского МИД не замедлила. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко назвал высказывания Лукашенко очередной безосновательной инсинуацией в адрес нашей страны.