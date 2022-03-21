Граница нерушима, – председатель Ровенской ОВА о ночном обстреле

Оккупанты ночью нанесли ракетные удары по полигону в Ровенской области. Однако в области заверили, что граница остается незыблемой.

Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Ровенской ОВА. По словам Виталия Коваля, ситуацию контролируют.

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Какая ситуация в Ровенской области

Как отметил глава Ровенской ОВА полигон является военным объектом, поэтому компетенция комментирования от представителей власти из-за этого ограничена, поэтому придерживаются военной доктрины по этому поводу.

В области в целом ситуация контролируемая. Граница незыблема,

– констатировал он.

Также Коваль отметил, что Ровенщина фактически выполняет задачи тыловой области, полностью разворачивая всю экономику и работая дальше.

"Есть предостережения. Мы понимаем, что точно не нужно расслабляться, потому что враг может быть с ближайшей территории соседей. Укреплены районы. Ровенщина готова к любому сценарию", – подчеркнул глава Ровенской ОВА.

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