Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Рівненської ОВА. За словами Віталія Коваля, ситуацію наразі контролюють.

До теми Окупанти завдали два ракетних удари по загальновійськовому полігону на Рівненщині

Яка ситуація на Рівненщині

Як зауважив очільник Рівненської ОВА полігон є військовим об'єктом, тому компетенція коментування від представників влади через це є обмеженою, тому дотримуються військової доктрини з цього приводу.

В області загалом ситуація контрольована. Кордон непорушний,

– констатував він.

Також Коваль відзначив, що Рівненщина фактично виконує завдання тилової області, повністю розгортаючи всю економіку й працюючи далі.

"Є застереження. Ми розуміємо, що точно не потрібно розслаблятись, тому що ворог може бути з найближчої території сусідів. Укріплені райони. Рівненщина готова до будь-якого сценарію", – наголосив глава Рівненської ОВА.

У Рівненській ОВА прокоментували стан справ станом на 21 березня: дивіться відео