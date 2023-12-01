Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог, эксперт по геополитическим вопросам Рамиз Юнус, отметив, что границы с Россией нужно было уже давно закрывать.
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России выгодно, чтобы границы были открыты. Ведь тогда они могут создавать разные гибридные угрозы в соседних странах.
Страны Запада, которые ввели санкции против России, должны закрыть границы с ней еще давно. Если бы они были закрыты, то санкции работали бы более эффективно. Если граница открыта, то Россия может влиять гибридно. К примеру, беженцами, как это было из Беларуси,
– сказал Юнус.
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Стратегия Запада была ошибочной
Как отметил Юнус, Запад избрал неправильную стратегию по отношению к России еще несколько десятков лет назад. Там согласились работать с ней и помогать ей. И не обращали внимания на откровенные ошибки и неправильные решения.
Напомню, как Запад работал с Ельциным, сдавшим власть спецслужбам, а затем с Путиным до 2007 года. Там закрыли глаза на чеченские войны, взрывы домов, обстрел здания правительства в 1993 году, коррупцию, олигархию. К чему это привело? Сегодня бомбы на ваши головы падают. А мир не знает, что делать. Не нужно изобретать велосипед. Рейган и Тэтчер прекрасно показали свое время, как нужно делать,
– сказал Юнус.
Украине важно продвигать свои интересы на всех возможных международных площадках. Другие государства не должны забывать, что здесь идет война, которую развязала Россия.
Закрытие границ с Россией: коротко
- Финляндия закрыла границу с Россией с 29 ноября. Пока речь идет об ограничениях на 2 недели.
- Там подчеркнули, что Россия пытается создать искусственный миграционный кризис на границе с Финляндией. Именно поэтому Хельсинки закрыло все пункты пропуска.
- Ранее из-за потока нелегалов Финляндия была вынуждена усиливать границу. В помощь пограничникам отправили и военных.