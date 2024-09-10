Военный должен трезво оценивать ситуацию, – Наев об угрозе наступления со стороны Беларуси

Сергей Наев рассказал, есть ли угроза наступления со стороны Беларуси сейчас. Ведь белорусские оппозиционные телеграм-каналы распространяли информацию о том, что Минск сконцентрировал на границе со стороны Беларуси 1000 военных.

Также они писали о развертывании дополнительных медицинских отделений на базе местных больниц в Гомельской области.

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Что известно об угрозе со стороны Беларуси

Любой военный должен трезво оценивать ситуацию, которая складывается на том или ином направлении. Развертывание отдельных элементов еще должно быть подкреплено наличием силы, которая может проводить такие наступательные действия. Сейчас таких сил у врага нет, он такие группировки не создал. Но это не значит, что этого не может произойти в дальнейшем,

– объяснил экскомандующий Объединенных сил ВСУ.

По его словам, наши бойцы не наблюдают подготовки к наступательным действиям на белорусском направлении.

Генерал-лейтенант добавил, что анализ имеющихся на территории Беларуси сил, их психологического состояния и готовности проводить наступательные действия по состоянию на эту минуту не свидетельствует о непосредственной подготовке к наступательным действиям.

Что будет в дальнейшем – будем видеть,

– заявил Наев.

В то же время 6 сентября представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что информация о переброске войск – это лишь риторика Беларуси. Ведь так Минск пытается нагнетать ситуацию, отвлекать внимание от более важных моментов войны, которую развязала Россия.

Однако Андрей Демченко заверил, что Украина должна быть готова к любым сценариям, должна иметь сильные оборонительные позиции.