Отпустили не всех: на границе Черногории и Албании задержали автобус с украинцами
Источник:НВ
Пограничники задержали автобус с украинцами на границе Черногории с Албанией. Это случилось из-за водителей.
Перевозили фальшивые деньги
Автобус въезжал на территорию Албании из Черногории. Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.
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Известно, что в салоне находились 34 украинца, среди них 2 водителя. Пограничники заподозрили, что руководители транспорта перевозят фальшивые деньги. Именно поэтому автобус решили задержать.
Посольство Украины обратилось к руководству пограничной службы Черногории для освобождения украинцев,
– говорится в сообщении.
Впоследствии 32 туристы продолжили маршрут в Албанию на другом автобусе, а водителей задержали.
Полиция проводит расследование, а консулы оказывают задержанным необходимую помощь.
Украинцы застряли в аэропорту Турции
30 июня в 11 часов дня в аэропорту турецкого Бодрума погас свет. Из-за этого около 600 пассажиров, среди которых и украинцы, оказались в ловушке. Люди более 12 часов сидели в аэропорту без света, воды и кондиционеров. Впоследствии пищу и воду таки доставили, правда, подвезли к пассажирам, которые летели в страны Евросоюза.
"Узниками" аэропорта стали и туристы, которые только прилетели в страну. Они не могли пройти паспортный контроль, чтобы выйти из аэропорта.