На границе надо поставить "непроходимую стену": в Сумской ОВА оценили угрозу возвращения россиян

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что на границе с Россией необходима стена, набор технических сооружений. В частности, такие методы должны быть непроходимыми для оккупантов.

Соответствующую информацию в интервью рассказал глава Сумской ОВА после освобождения Сумщины от оккупантов. Однако политик объяснил, что, к сожалению, у границы еще много войск России.

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От оккупантов нужно построить мощные сооружения на границе

Дмитрий Живицкий рассказал, что Украина частично контролирует границу, однако частично она еще открыта.

"У нас протяженность границы одна из самых больших со страной-агрессором. Это 564 километра, и контролировать такой участок крайне проблематично", – пояснил чиновник.

Добавил, что угроза возвращения русской армии остается очень большой.

Мы наблюдаем большое скопление русских войск вблизи границы с Украиной в Сумской области. Но мы готовимся к "горячему приему", если они захотят снова пойти через Сумскую область. Но не рекомендуем им,

– объяснил политик.

В частности, на Сумщине укрепляют блокпосты, опорные пункты, и понимают, что на ближайшие годы, даже если Украина быстро выиграет войну, если не будет политической и идеологической смены в России, то оставаться в состоянии покоя нельзя. По мнению Дмитрия Живицкого:

"необходимо строить некую линию Маннергейма, укреплять границу;

должна быть физическая стена, которая будет непроходимой. То есть такой набор технических сооружений, чтобы невозможно было сюда зайти;

также должна быть серьезная система противовоздушной обороны".

"Ведь то, что наши города бомбятся и обстреливаются с воздуха, – это серьезная проблема. Мы не можем быть уверены, что это не повторится снова", – заверил Дмитрий Живицкий.

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