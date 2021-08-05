Большинство незваных гостей на польской территории – из стран Ближнего Востока. Мигрантов задерживали на окраинах сразу нескольких городов.

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Среди задержанных большинство – иракцы

Речь идет о крынках, Судзялув и кузнице. Среди задержанных – 50 иракцев, 11 иранцев и один камерунец. В большинстве – это мужчины, однако есть и 8 женщин и 13 детей.

Нелегалов поместят в специализированные центры. Там они будут находиться под охраной.

Обратите внимание! В этом году в Польшу пытались попасть 450 нелегалов через территорию Беларуси.

В Литве рекордное количество нелегалов задержали 1 августа

Отметим, что в Литве ситуация с нелегальными мигрантами гораздо серьезнее. Здесь 1 августа кордон "прорвало" рекордное количество нелегалов – 216 человек. А всего с начала года таких попыток было более 4 тысяч – в 10 раз больше, чем в 2020.

Актуально На границе Беларуси и Литвы умер нелегальный мигрант: Вильнюс говорит о провокации

В Вильнюсе бьют тревогу. В Государственной пограничной службе страны хотят отмежеваться от Беларуси забором уже через 2 года. Стоимость этого может достичь 150 миллионов долларов.