Соответствующее решение фракция Национального объединения в Сейме обсудила 3 августа с министром внутренних дел Марией Голубевой.

Важно Из-за увеличения нелегальных мигрантов из Беларуси: Украина окажет помощь Литве

Во время встречи удалось достичь договоренности о необходимости ввести чрезвычайное положение в приграничном регионе. Также стороны согласились, что нужно как можно быстрее построить стену на границе.

О строительстве стены

Реализация этого проекта опаздывала, но сейчас, по мнению политиков, стена может стать реальным препятствием для проникновения мигрантов. Чтобы ускорить процесс строительства, необходимо снять нормативные барьеры.

Также на встрече говорилось о том, что нужно внести поправки в уголовный закон, ужесточив наказание для организаторов и участников нелегальных перевозок людей.

Нелегальные мигранты – это гибридная угроза

По мнению политиков, в этой конкретной ситуации речь идет не о классических беженцах. Происходящее на границе с Беларусью оценивается как гибридная угроза. Заместитель МИД Литвы Мантас Адоменас ранее заявил, что у Вильнюса есть доказательство причастности режима Беларуси к наплыву мигрантов.

Таких доказательств много. Последним из них является видео, снятое представителями Frontex, где мы видим, как машина белорусских пограничников сопровождает группу мигрантов вплоть до границы. Обратный ход они дали, когда поняли, что их снимают,

– заявил замглавы МИД Литвы.

По его словам, первые признаки будущего миграционного кризиса появились после того, как Беларусь перестала сотрудничать с Литвой по вопросам миграции, что делалось до марта этого года.

Что известно о ситуации на литовско-белорусской границе