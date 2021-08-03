Причиной этого стало увеличение количества нелегальных мигрантов. Только за 1 день литовские пограничники заявляют о более 150 нелегалах.

Важно Границу Литвы перешло рекордное количество мигрантов из Беларуси

Принятый президентом документ предусматривает предоставление Литве колючей проволоки для того, чтобы завершить строительство стены на границе с Беларусью.

Как ранее сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в период с 1 января по 27 июля на литовско-белорусской госгранице критически возросло количество нелегальных мигрантов, которые попадают с территории Беларуси на территорию Литвы.

Из-за этого литовская сторона, испытывая недостаток технических средств обустройства границы, обратилась к Украине с просьбой оказать гуманитарную помощь в виде соответствующей колючей проволоки для укрепления границы,

– пояснил он.

По его словам, "реальность требует именно такой помощи". Символично, что Украина протянула руку помощи Литве именно в первую годовщину основания "Люблинского треугольника".

Что такое "Люблинский треугольник"? Это платформа, которую создали 28 июля 2020 года Литва, Польша и Украина для поддержки интеграции Украины в ЕС и НАТО, а также противодействия российской агрессии. Документ Это платформа, которую создали 28 июля 2020 года Литва, Польша и Украина для поддержки интеграции Украины в ЕС и НАТО, а также противодействия российской агрессии. Документ содержит 3 пункта: декларация о совместном историческом наследии и ценностях, план развития, меры для противодействия дезинформации, источником которой является Россия.

Какова ситуация на литовско-белорусской границе