На границе с Россией напали на украинских пограничников

Ночью 18 июля на украинско-российском участке государственной границы, в Сумской области, произошло нападение на пограничный отряд. Два охранника рубежа пострадали.

Злоумышленники смогли завладеть оружием пограничников. Сейчас бандитов разыскивают силовики.

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Нападение на пограничников в Сумской области

На пограничников ночью 18 июля напали трое неизвестных. Им нанесли телесные повреждения и забрали табельное оружие.

Впоследствии силами Госпогранслужбы и Нацполиции оружие удалось найти и вернуть. Правда, самих нападавших пока разыскивают.

В Госпогранслужбе это назвали попыткой запугивания.

Границу усиленно охраняют, на место выехало руководство

Правоохранители проводят неотложные следственные действия. Уже открыли уголовное производство по статьям:

похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов,

угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Заметим, что отдельные санкции статей предусматривают лишение свободы сроком до 15 лет.

Государственную границу сейчас усиленно охраняют. На место инцидента приехал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.