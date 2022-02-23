Самолет могут использовать для провокации

Бомбардировщик транспортировали в Ивановском районе Беларуси. Он граничит с нашей Волынской областью.

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Самолеты Су-24 находятся на вооружении Украины, в Беларуси их нет. В Центре противодействия дезинформации, который функционирует при СНБО, отметили, что визуально самолет на видео полностью непригодный для полетов. Это делает его идеальным "реквизитом" для подставных видео по обезвреживанию украинского боевого самолета, который якобы нарушил воздушное пространство Беларуси.

Такое провокационное видео может стать началом активной фазы реализации планов Беларуси по оправданию военной агрессии в отношении Украины,

– подчеркнули специалисты по дезинформации.

Они призвали украинцев распространять эту информацию, чтобы сорвать планы врага.

Смотрите видео с передвижением украинского бомбардировщика в Беларуси:

Беларусь не нападет на Украину, – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Минск не будет нападать на Украину. Все потому, что на территории Беларуси находится 9 тысяч российских военных и техника. Такое количество контингента слишком мало для нападения на Киев.

Глава Минобороны также считает, что продолжение учений "Союзная решимость-2022" было вполне ожидаемым. Ведь войска стянули с дальних округов, поэтому, мол, никто и не надеялся, что их быстро уведут.

Полный текст публикации Центра противодействия дезинформации в телеграме:

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает об угрозе военных провокаций из Беларуси.

Команда Центра зафиксировала распространение видеозаписи транспортировки бомбардировщика Су-24 в приграничном с Украиной Ивановском районе Беларуси (граничит с Волынской областью).

Важно заметить, что самолеты Су-24 находятся на вооружении Украины.

По визуальной оценке транспортированный самолет является полностью непригодным для осуществления полетов, что делает его идеальным "реквизитом" для постановочных видео по обезвреживанию украинского боевого самолета, который нарушил воздушное пространство Беларуси.

Подобное провокационное видео может стать началом активной фазы реализации планов Беларуси по оправданию военной агрессии в отношении Украины.

Максимальное распространение этого материала поможет сорвать дезинформационную операцию против Украины и помешать реализации планов врага.