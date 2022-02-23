Літак можуть використати для провокації

Бомбардувальник транспортували в Іванівському районі Білорусі. Він межує з нашою Волинською областю.

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Літаки Су-24 перебувають на озброєнні України, у Білорусі їх немає. У Центрі протидії дезінформації, який функціонує при РНБО, зазначили, що візуально літак на відео є повністю непридатним для польотів. Це робить його ідеальним "реквізитом" для підставних відео зі знешкодження українського бойового літака, який буцімто порушив повітряний простір Білорусі.

Таке провокаційне відео може стати початком активної фази реалізації планів Білорусі з виправдання військової агресії щодо України,

– наголосили фахівці з дезінформації.

Вони закликали українців поширювати цю інформацію, аби зірвати плани ворога.

Дивіться відео з пересування українського бомбардувальника у Білорусі:

Білорусь не нападе на Україну, – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Мінськ не нападатиме на Україну. Все тому, що на території Білорусі перебуває 9 тисяч російських військових та техніка. Така кількість контингенту є замалою для нападу на Київ.

Очільник Міноборони також вважає, що продовження навчань "Союзна рішучіть-2022" було цілком очікуваним. Адже війська стягнули з дальніх округів, тому, мовляв, ніхто й не сподівався, що їх швидко відведуть.

Повний текст публікації Центру протидії дезінформації у телеграмі:

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про загрозу військових провокацій з Білорусі.

Команда Центру зафіксувала поширення відеозапису транспортування бомбардувальника Су-24 в прикордонному з Україною Іванівському районі Білорусі (межує з Волинською областю).

Важливо зауважити, що літаки Су-24 перебувають на озброєнні України.

За візуальною оцінкою транспортований літак є повністю непридатним для здійснення польотів, що робить його ідеальним "реквізитом" для постановочних відео зі знешкодження українського бойового літака, що порушив повітряний простір Білорусі.

Подібне провокаційне відео може стати початком активної фази реалізації планів Білорусі з виправдання військової агресії щодо України.

Максимальне поширення цього матеріалу допоможе зірвати дезінформаційну операцію проти України та завадити реалізації планів ворога.