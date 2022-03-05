На границе Украины и Польши Блинкен и Кулеба обсудили усиление обороноспособности

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча дипломатов прошла на границе Украины и Польши.

Темой переговоров Кулебы и Блинкена стала ситуация с опасностью. Дипломаты говорили о поставках вооружения в наше государство.

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Также дипломаты обсудили пути усиления эффективности санкций против России. Кулеба подчеркнул, что Путин должен прекратить войну.

Мы провели переговоры о дальнейших поставках необходимого для Украины оружия, путей обеспечения эффективности санкций и усиления давления. Путин должен прекратить свою бессмысленную и варварскую войну против Украины,

– заявил Кулеба.

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