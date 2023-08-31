Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что предшественник Бен Уоллес был абсолютно эффективным министром, который радостно помогал Украине. Грант Шеппс, до этого находившийся в должности министра энергетики, тоже был эффективным чиновником.
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Уменьшится ли военная помощь от Британии
Как подчеркнул Подоляк, нет оснований говорить об уменьшении поддержки Киева. Британия системно демонстрирует, что их политика – проукраинскася. Там отлично осознают всю угрозу, которую создает Россия сегодня.
Поэтому кто бы ни был министром обороны в Британии – это будет максимально искренняя, откровенная, эффектная и эффективная поддержка Украины. Поэтому тут не нужно ничего бояться. Всё будет так, как нам нужно. Украина сегодня является субъектной,
– заметил Подоляк.
Бесспорно, что Украину уважают в мире. Международные партнеры поражены борьбой украинского народа против оккупантов. Они отдают себе отчет и соглашаются, что Украина должна получить все возможное, чтобы отразить агрессию российских захватчиков и освободить все территории.
Ситуация в Великобритании: коротко
- Новым министром обороны Великобритании стал Грант Шеппс. Он заменит Бена Уоллеса, который был министром с 2019 года при трех премьерах и последовательно выступал за оказание военной помощи Украине.
- Шеппс уже прокомментировал свое назначение на должность. Он подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину против варварского вторжения российских окупантов.
- В преддверии назначения Шеппс даже успел посетить Украину. 25 августа он приехал в Киев. А в начале полномасштабного вторжения Шеппс поселил беженцев из Украины у себя дома.