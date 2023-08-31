Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что предшественник Бен Уоллес был абсолютно эффективным министром, который радостно помогал Украине. Грант Шеппс, до этого находившийся в должности министра энергетики, тоже был эффективным чиновником.

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Уменьшится ли военная помощь от Британии

Как подчеркнул Подоляк, нет оснований говорить об уменьшении поддержки Киева. Британия системно демонстрирует, что их политика – проукраинскася. Там отлично осознают всю угрозу, которую создает Россия сегодня.

Поэтому кто бы ни был министром обороны в Британии – это будет максимально искренняя, откровенная, эффектная и эффективная поддержка Украины. Поэтому тут не нужно ничего бояться. Всё будет так, как нам нужно. Украина сегодня является субъектной,

– заметил Подоляк.

Бесспорно, что Украину уважают в мире. Международные партнеры поражены борьбой украинского народа против оккупантов. Они отдают себе отчет и соглашаются, что Украина должна получить все возможное, чтобы отразить агрессию российских захватчиков и освободить все территории.

Обратите внимание! Смотрите интервью с Михаилом Подоляком на ютубе 24 Канала в 17:00.

Ситуация в Великобритании: коротко