Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що попередник Бен Воллес був абсолютно ефективним міністром, який радо допомагав Україні. Грант Шеппс, який до того перебував на посаді міністра енергетики, теж був ефективним урядовцем.

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Чи зменшиться військова допомога від Британії

Як наголосив Подоляк, немає жодних підстав говорити про зменшення підтримки Києва. Системна політика Великої Британії є проукраїнською. Там чудово усвідомлюють усю загрозу, яку створює Росія сьогодні.

Тому хто б не був міністром оборони в Британії – це буде максимально щира, відверта, ефектна та ефективна підтримка України. Тому тут не треба нічого боятись. Все буде так, як нам потрібно. Україна сьогодні є суб'єктною,

– зауважив Подоляк.

Безперечно, що Україну поважають у світі. Міжнародні партнери вражені від боротьби українського народу проти окупантів. Вони усвідомлюють та погоджуються, що Україна має отримати все можливе, щоб відбити агресію російських загарбників та звільнити усі території.

Зверніть увагу! Дивіться інтерв'ю з Михайлом Подоляком на ютубі 24 Каналу о 17:00.

Ситуація у Великій Британії: коротко