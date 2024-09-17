Свобода для студентов и мотивация для университетов: как работают гранты на обучение

Гранты на обучение – революционная история для украинской системы образования. Это когда деньги реально ходят за студентом и расширяются возможности для абитуриентов.

Гранты повышают качество образования

Часто поступающие выбирают ЗВО, ориентируясь на бюджетные места. Этот выбор не о желании, а о доступности, ведь не всегда выбранная специальность совпадает с желаемой. В результате студент не развивается в сфере, которая ему действительно интересна и в которой он может достичь успеха. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Гранты потенциально дают большему количеству будущих студентов доступ к государственным деньгам и расширяют потенциальное количество тех поступающих, которые претендуют на дополнительную финансовую поддержку от государства. Такой подход стимулирует адекватный, правильный выбор специальности и университета в соответствии с желаниями.

Если абитуриент хочет стать ядерным физиком, учителем или изучать информационные технологии, то выбирает эту специальность в том заведении, которое для него более привлекательное. Он ориентируется на собственные предпочтения, а не количество государственных мест.

Грант дает студенту понимание, что он имеет деньги на образование и может использовать их на обучение в любом учебном заведении, который участвует в пилотном проекте и, соответственно, заключил договор с МОН. Средства могут покрыть лишь часть обучения, а остальное оплатит сам абитуриент или его родители, но он будет учиться в желанном ЗВО. Или же есть возможность выбрать университет, в котором грант полностью покрывает стоимость обучения. То есть это возможность учиться бесплатно, даже если не хватило баллов НМТ на обучение по госзаказу.

С другой стороны, гранты стимулируют конкуренцию между ЗВО. Университеты начнут больше заботиться о качестве образования, преподавательском составе, развитии науки и инноваций и бороться за каждого студента. В дальнейшем это повысит качество образования.

Как работают гранты на обучение в Дие

Гранты на обучение доступны для студентов, которые получают первое высшее образование по контракту. Это может быть как дневная, так и дуальная форма обучения на бакалавра (или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направления) после школы или колледжа. Сумма гранта определяется индивидуально. Для тех, кто сдал НМТ по двум предметам:

на 150 баллов грант будет 15 000 гривен;

на 170 баллов – 25 000 гривен.

Важно, что сумма гранта может быть больше. Специальности, которые более приоритетны для государства или на которые меньше идут студенты, стимулируются коэффициентом, который умножается на грант. Например, на специальность "Естественные науки" коэффициент – 1,5. Соответственно, студент, который сдал НМТ по двум предметам на 170 баллов, может претендовать на грант 37 500 гривен.

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Активировать сертификат на обучение в Дие необходимо до 5 ноября. Для этого нужно авторизоваться в приложении и найти сертификат среди документов. Нажмите на сертификате "Получить грант" и активируйте его Дия.Подписью. Средства поступят на специальный счет учебного заведения, в котором вы учитесь. Дия оповестит, когда средства будут перечислены за учебную программу в университете.

Гранты на обучение – распространенная практика в Европе и США. Теперь внедряем ее в Украине, чтобы студенты получили равный доступ к образованию, могли учиться на специальностях, которые им нравятся, и выбирать ЗВО по собственному желанию.