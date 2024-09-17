Гранти підвищують якість освіти

Часто вступники обирають ЗВО, орієнтуючись на бюджетні місця. Цей вибір не про бажання, а про доступність, адже не завжди обрана спеціальність збігається з бажаною. У результаті студент не розвивається у сфері, яка йому дійсно цікава і в якій він може досягти успіху. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Гранти потенційно дають більшій кількості майбутніх студентів доступ до державних грошей і розширюють потенційну кількість тих вступників, які претендують на додаткову фінансову підтримку від держави. Такий підхід стимулює адекватний, правильний вибір спеціальності та університету відповідно до бажань.

Якщо абітурієнт хоче стати ядерним фізиком, учителем чи вивчати інформаційні технології, то вибирає цю спеціальність у тому закладі, який для нього більш привабливий. Він орієнтується на власні вподобання, а не кількість державних місць.

Грант дає студенту розуміння, що він має гроші на освіту й може використати їх на навчання в будь-якому закладі освіти, який бере участь у пілотному проєкті та, відповідно, уклав договір з МОН. Кошти можуть покрити лише частину навчання, а решту сплатить сам вступник чи його батьки, але він навчатиметься в омріяному ЗВО. Або ж є змога обрати університет, у якому грант повністю покриває вартість навчання. Тобто це можливість навчатися безоплатно, навіть якщо не вистачило балів НМТ на навчання за держзамовленням.

З іншого боку, гранти стимулюють конкуренцію між ЗВО. Університети почнуть більше дбати про якість освіти, викладацький склад, розвиток науки та інновацій і боротися за кожного студента. Надалі це підвищить якість освіти.

Як працюють гранти на навчання в Дії

Гранти на навчання доступні для студентів, які здобувають першу вищу освіту за контрактом. Це може бути як денна, так і дуальна форма навчання на бакалавра (або магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування) після школи чи коледжу. Сума гранту визначається індивідуально. Для тих, хто склав НМТ з двох предметів:

на 150 балів грант буде 15 000 гривень;

на 170 балів – 25 000 гривень.

Важливо, що сума гранту може бути більшою. Спеціальності, які більш пріоритетні для держави чи на які менше йдуть студенти, стимулюються коефіцієнтом, який множиться до гранту. Наприклад, на спеціальність "Природничі науки" коефіцієнт – 1,5. Відповідно, студент, який склав НМТ з двох предметів на 170 балів, може претендувати на грант 37 500 гривень.

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Активувати сертифікат на навчання в Дії необхідно до 5 листопада. Для цього потрібно авторизуватися в застосунку й знайти сертифікат серед документів. Натисніть на сертифікаті "Отримати грант" й активуйте його Дія.Підписом. Кошти надійдуть на спеціальний рахунок навчального закладу, у якому ви навчаєтеся. Дія сповістить, коли кошти будуть перераховані за навчальну програму в університеті.

Гранти на навчання – поширена практика в Європі й США. Тепер упроваджуємо її в Україні, щоб студенти отримали рівний доступ до освіти, могли навчатися на спеціальностях, які їм подобаються, й обирати ЗВО за власним бажанням.