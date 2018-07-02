Гравитационную ядерную бомбу испытали в США: видео

Военно-воздушные силы (ВВС) США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA) провели ряд испытаний управляемой ядерной бомбы проекта B61-12.

Об этом сообщает ресурс Military.com со ссылкой на представителя NNSA бригадного генерала Майкла Луттона.

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Отмечается, что 9 июня на тестовом полигоне Tonopah в штате Невада состоялись два испытания, во время которых бомба без ядерного заряда была сброшена со стратегического бомбардировщика Northrop B-2 Spirit.

"Эти квалификационные летные испытания показывают, что дизайн B61-12 соответствует системным требованиям и демонстрирует прогресс программы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности", – говорит генерал.

Как заявили в NNSA, это были "первые квалификационные испытания" от и до "для B61-12 на стратегическом бомбардировщике B-2A Spirit".

"Тесты является частью серии совместных между ВВС США и NNSA испытаний, с целью демонстрации как способности самолета доставлять боеприпасы, так и неядерных функций этого вооружения", – добавили в ведомстве.

В то же время подчеркивается, использование этих бомб поможет консолидировать и заменить бомбовые варианты B61, которые сейчас находятся на американском ядерном запасе.

Испытания гравитационной бомбы на стратегический бомбардировщике B-2A Spirit: видео

Напомним, в начале мая сообщалось, что в США прошли успешные испытания "гравитационной" ядерной бомбы B61-12 пятого поколения. К слову, испытания ядерной бомбы B61 12-й модификации проходят с 2015 года, а сама программа длится уже на протяжении семи лет.