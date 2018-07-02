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Гравітаційну ядерну бомбу випробували у США: відео

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У США пройшли випробування керованої ядерної бомби проекту B61-12.
У США пройшли випробування керованої ядерної бомби проекту B61-12. / Military.com

Військово-повітряні сили (ВПС) США спільно з Національним управлінням ядерної безпеки (NNSA) провели низку випробувань керованої ядерної бомби проекту B61-12.

Про це повідомляє ресурс Military.com з посиланням на представника NNSA бригадного генерала Майкла Луттона.

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Зазначається, що 9 червня на тестовому полігоні Tonopah у штаті Невада відбулися два випробування, під час яких бомбу без ядерного заряду було скинуто зі стратегічного бомбардувальника Northrop B-2 Spirit.

"Ці кваліфікаційні льотні випробування демонструють, що дизайн B61-12 відповідає системним вимогам і демонструє прогрес програми B61-12 відповідно до вимог національної безпеки", – каже генерал.

Як заявили у NNSA, це були "перші кваліфікаційні випробування" від і до" для B61-12 на стратегічному бомбардувальнику B-2A Spirit".

"Тести є частиною серії спільних між ВПС США і NNSA випробувань, з метою демонстрації як здатності літака доправляти боєприпаси, так і неядерних функцій цього озброєння", – додали у відомстві.

Водночас підкреслюється, використання цих бомб допоможе консолідувати та замінити бомбові варіанти B61, які зараз перебувають на американському ядерному запасі.

Випробування гравітаційної бомби на на стратегічному бомбардувальнику B-2A Spirit: відео 

Нагадаємо, на початку травня повідомлялося, що у США пройшли успішні випробування "гравітаційної" ядерної бомби B61-12 п'ятого покоління. ДО слова, випробування ядерної бомби B61 12-ї модифікації проходять з 2015 року, а сама програма триває вже упродовж семи років.

Теги: Новини політики Новини США Зброя Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
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