Гражданам выдали уже десятки тысяч автоматов, – МВД

С начала полномасштабного вторжения России в Украину МВД выдало на руки гражданам несколько десятков тысяч автоматов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, который напомнил, что в Украине принят закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите страны, который действует в период военного времени и предоставляет возможность получения огнестрельного оружия гражданскими.

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Каждый гражданин Украины может обратиться в управления полиции, доказать, что он действительно работает на защиту Украины, работает или находится в рядах территориальной обороны, добровольческих формирований, территориальных общин, и получить соответствующее оружие,

– пояснил Монастырский.

И уточнил, что речь идет прежде всего об автоматическом оружии.

"Мы уже выдали несколько десятков тысяч автоматов по стране", добавил Монастырский.

В МВД считают, что выдача оружия гражданским является одним из факторов, сдерживающих агрессию России против Украины.

Сегодня, в связи с угрозой со стороны беларуси, также мы работаем в Волынской и Ровенской области по раздаче оружия, и обязательно оружие раздается также в Харьковской области, в тех областях, которые сейчас являются прифронтовыми, а также в Киеве и Киевской области,

– пояснил Монастырский.

Монастырский призвал граждан, которые хотят получить оружие для защиты Украины, обращаться в подразделения полиции.

Ведь есть необходимый алгоритм, проверка по соответствующим базам.

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