Про це в ефірі телемарафону розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, який нагадав що в Україні ухвалено закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті країни.

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Кожен громадянин України може звернутися до управлінь поліції, довести, що він дійсно працює на захист України, працює або перебуває у рядах територіальної оборони, добровольчих формувань, територіальних громад, і отримати відповідну зброю,

– пояснив Монастирський.

Та уточнив, що мова йде передусім про автоматичну зброю.

"Ми вже видали кілька десятків тисяч автоматів по країні", додав Монастирський.

У МВС вважають, що видача зброї цивільним є одним із факторів, що стримують агресію Росії проти України.

Сьогодні, у зв’язку із загрозою з боку білорусі, ми також працюємо у Волинській і Рівненській області з роздачі зброї, і обов’язково зброя роздається також у Харківській області, у тих областях, які наразі є прифронтовими, а також у Києві та Київській області,

– пояснив Монастирський.

Монастирський закликав громадян, які хочуть отримати зброю для захисту України, звертатися до підрозділів поліції.

Адже є необхідний алгоритм, перевірка по відповідних базах.

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